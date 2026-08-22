6 paradas para um roteiro pela Mantiqueira

Em meio às montanhas da Serra da Mantiqueira, Espírito Santo do Pinhal é um daqueles destinos que convidam a desacelerar e explorar a região sem pressa. A cerca de 170 quilômetros de São Paulo, a cidade combina clima de montanha e produtos regionais que ganham cada vez mais espaço no turismo local. Por lá, vinícolas, cafés, restaurantes, fazendas e pequenas propriedades abrem as portas para experiências que aproximam o visitante dos sabores da Mantiqueira. Para ajudar a montar o roteiro, reunimos seis passeios que valem entrar na programação.

Marco Zero

Marco Zero: Bife Chorizo Angus (Divulgação/Divulgação)

Sob o comando do chef Diego Gimenez, o restaurante apresenta um cardápio feito com ingredientes de produtores locais e baseado na sazonalidade. O cardápio destaca pratos como o bife chorizo de angus (R$ 195) — um corte de 300 gramas proveniente de boi de pasto criado na própria região, servido com molho de mostarda e batatas fritas artesanais — e o arroz pregado do mineiro (R$ 155), que combina assado suíno, linguiças artesanais, quiabo, limão-cravo, verduras da horta e farofa de milho.

Estrada Pinhal/São Luiz-Jacutinga - Ranchão, Espírito Santo do Pinhal/SP - Fone: (19) 99792-7837 | Horário de funcionamento: sexta das 14h às 18h, sábado das 13h às 19h e domingo das 10h às 14h | @marcozero_restaurante

InnVernia

A vinícola InnVernia oferece um roteiro completo de experiências nos vinhedos de Espírito Santo do Pinhal: degustações harmonizadas, piquenique entre as parreiras, visita ao lavandário e passeio histórico pelas ruínas da Fazenda Palmeira. Há também um restaurante, cuja cozinha opera sob o comando de Mariana Almeida, e que apresenta uma culinária inspirada nas tradições italiana e francesa, com releituras contemporâneas e criações autorais. O menu, com couvert, entrada, prato principal e sobremesa, custa R$ 250 por pessoa ou R$ 360 com harmonização.

Entre os destaques estão a salada de morangos com balsâmico e a manta de costela, preparada com manta de búfala recheada de costela desfiada, gratinada com bechamel e acompanhada de pão de fermentação natural. Outra opção é o risoto de costela, feito com parmesão e queijo meia-cura e finalizado com farofa de bacon crocante.

SP - 342, 204 - Espírito Santo do Pinhal – São Paulo - Fone: (19) 99676-1443 | Horário de funcionamento: quinta e domingo, das 10h às 17h; sexta e sábado, das 10h às 19h; feriados, das 10h às 19h | @innvernia

Casa do Ipê Cozinha

A casa apresenta receitas que combinam inspiração italiana e uruguaia com uma boa seleção de produtos artesanais. Logo cedo, nos fins de semana, a aposta recai sobre quitutes como o croissant (R$ 18) e o pão de queijo (R$ 6). No restante do dia, brilham sabores mais marcantes, a exemplo da burrata (R$ 70) e da provoleta na parrilla (R$ 48,30), servidas de entrada. Para a etapa principal, uma sugestão é o bife de chorizo (R$ 120) e, de sobremesa, o folhado de maçã (R$ 12) e os profiteroles com sorvete de caramelo salgado (R$ 35). A experiência se completa com uma carta de vinhos que valoriza a produção de Espírito Santo do Pinhal, reunindo rótulos vinícolas como InnVernia, Guaspari, Amana, Floresta e Terra Nossa.

Rua Jacob Worms, 360 - Vila de Fátima, Espírito Santo do Pinhal/SP - Fone: (19) 98999-7337 | Horário de Funcionamento: sexta das 16h às 22h, sábado das 8h às 22h e domingo das 9h às 15h | @casadoipecozinha

O Gringo

O Gringo: moussaka (R$ 89,70), prato grego estruturado em camadas de berinjela, carne e especiarias como canela e noz-moscada (Divulgação/Divulgação)

Misto de bar e restaurante, o endereço combina cozinha internacional com toques regionais e conta com uma carta de drinques autorais. O cardápio destaca clássicos como o carbonara (R$ 109,65), preparado com espaguete, ovos, pancetta, pecorino e um toque de pimenta. Outra opção é a moussaka (R$ 89,70), prato grego estruturado em camadas de berinjela, carne e especiarias como canela e noz-moscada.

R. Dezesseis de Abril, 75 - Centro, Espírito Santo do Pinhal/SP - Fone: (19) 98609-6261 | Horário de funcionamento: segunda e quinta das 17h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 22h | @ogringopinhal

Rancho Churrascada

Rancho Churrascada: restaurante especializado em carnes nobres (Divulgação/Divulgação)

O Rancho Churrascada é um destino de turismo rural que une hospedagem e gastronomia em meio à natureza. Cercado por cafezais e vinhedos, o local oferece acomodações em cabanas de estilo escandinavo e experiências ao ar livre, como passeios a cavalo. A estrutura conta ainda com um restaurante especializado em carnes nobres, com insumos produzidos na própria fazenda. Entre os destaques estão os cortes individuais, como o ancho (R$ 135) e o flat iron (R$ 135), este último extraído do dianteiro do boi e conhecido pela maciez.

Eloy Chaves - Vicinal Olavo de Almeida, km 7 - Fazenda Baleia, Espírito Santo do Pinhal/SP - Fone: (11) 97220-4444| Horário de funcionamento: quinta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 18h | @rancho.churrascada

Terra de Kuri

Terra de Kuri: estadia inclui um café da manhã (Divulgação/Divulgação)

Situada a 1.150 metros de altitude, a propriedade integra a produção de cafés especiais ao turismo de experiência, baseado na hospedagem de charme, na conexão com a natureza e na gastronomia regional. A estadia inclui um café da manhã com pães frescos, queijos regionais, produtos artesanais e cafés colhidos na própria fazenda. O jantar é dedicado à culinária local, servido em um menu com couvert, entradas como o tartar de carne de sol e pratos principais, a exemplo do galo ao vinho, além de sobremesas — tudo harmonizado com uma seleção de vinhos de colheita de inverno e outras bebidas.

S/n - Bartho, Espírito Santo do Pinhal/SP - Fone: (19) 99846-5617 | Horário de funcionamento: sexta e sábado das 20h às 22h30 | @terradekuri