Ecoquest aumenta biossegurança com tratamento de ar na sede da Transpetro

A Ecoquest tratou o ar interno dos escritórios da sede da Transpetro no Rio de Janeiro, localizada no Condomínio Edifício Visconde de Itaboraí. Cerca de 90% dos clientes da Ecoquest, player do mercado de tratamento de ar, é do segmento corporativo. Na Transpetro, foram mais de dez mil metros quadrados de espaços protegidos com a tecnologia Active Pure/IRC (Ionização Rádio Catalítica), inclusive contra a covid-19, aumentando a biossegurança para os ocupantes. Essa tecnologia é exclusiva da Ecoquest no Brasil.

Os equipamentos instalados nos escritórios do edifício Visconde de Itaboraí eliminam 99% do coronavírus no ambiente em até um minuto, de forma segura, permanente e ecológica, segundo testes realizados pela agência americana FDA. “A transformação de espaços em ambientes saudáveis já faz parte dos novos protocolos de segurança mundiais e também das práticas ESG”, afirma Henrique Cury, presidente da Ecoquest.

Recente pesquisa das entidades internacionais Bentall GreenOak, Center for Active Design e United Nations Environment Programme Finance Initiative, mostra que 92% dos investidores imobiliários têm expectativas de que a demanda por edifícios saudáveis cresça nos próximos três anos. E 86% deles afirmam que querem implementar mais ações de bem-estar e saúde em suas empresas. A Ecoquest atende também outros setores como hotéis, restaurantes, hospitais, indústrias e escolas.

A Ecoquest registrou crescimento anual de 35% em faturamento em 2021. A previsão para este ano é manter esse ritmo de expansão. A empresa tratou o ar, de forma permanente, e contra a covid-19, de mais de 1,5 milhão de metros quadrados de espaços comerciais em 2021.

Como funciona

A tecnologia Active Pure de Ioninzação Rádio Catalítica foi desenvolvida pela Nasa e agrega tecnologias diferentes em um só sistema. A luz ultravioleta germicida reage com a água e a umidade do ambiente, criando espécies ativas de depuração sanitária no ar, baseadas no oxigênio e no hidrogênio, capazes de destruir vírus de gripes, da covid-19 e de diferentes tipos de bactérias e fungos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também