Empresas lançam revista gratuita sobre ESG com cases reais

No último ano, houve uma transformação em todo o mercado diante das métricas ESG. Cada vez mais preocupadas com esta agenda, as empresas passaram a investir ainda mais nos três pilares. Diante deste cenário e a fim de disseminar mais informações através de cases reais praticados pelo mercado, a Trashin, startup de logística reversa, gestão de resíduos 360º e consultoria ambiental, juntamente com a American Chamber of Commerce (Amcham Brasil), lança a primeira edição da revista gratuita ESG Trends.

A revista surge como mais uma ferramenta para disseminar conteúdo de qualidade, destacar projetos importantes e inspirar o mercado a aplicar projetos eficazes nos três pilares.

Nesta edição a revista explica os conceitos e aplicações da agenda ESG, além de trazer maior detalhamento sobre logística reversa, carbono neutro e entrevistas com André Borges, Head de Sustentabilidade do iFood, e Daniela Aiach, diretora de sustentabilidade e eventos da Amcham Brasil.

iFood Regenera

Na entrevista com André Borges, Head de Sustentabilidade do iFood, a revista ainda traz o projeto iFood Regenera, que nasceu visualizando um ideal onde as empresas de sucesso vão resolver mais problemas, indo além do próprio negócio.

“O iFood não tá na bolsa, então não é uma obrigação como de outras empresas que estão na B3. Foi uma opção nossa, mas claro que nossos investidores ficam felizes com essa agenda propositiva e positiva de sustentabilidade”, declara Borges.

Com o programa, já é possível ver os primeiros resultados da iniciativa, com 100% das entregas sendo compensadas em créditos de carbono. “O papel que o iFood vem fazendo é buscar liderar pelo exemplo. 2022 vai ser um ano para o iFood escalar muitos projetos de educação e meio ambiente, gerando mais impacto para sociedade e meio ambiente”, diz André.

Edição Zero

A edição um da ESG Trends acontece cerca de dez meses após o lançamento da edição zero. Após o lançamento, tanto Amcham quando Trashin viram a necessidade de um conteúdo rico e educativo para alavancar a agenda.

De acordo com Gustavo Finger, diretor de marketing da Trashin, ao lançar a edição zero da revista houve uma grande abertura de todo o mercado para o material. Para além dos conceitos de ESG já expostos à exaustão no mercado atual, foi apresentado um contraponto, trazendo à prática diferentes pontos de vista e proporcionando um verdadeiro debate sobre temas que estão presentes na rotina de todas as organizações.

Além disso, foi disponibilizado todo o conteúdo em dois idiomas (português e inglês), para que as iniciativas nascidas ou desenvolvidas no Brasil ganhem visibilidade em todos os mercados, mostrando a força do mercado brasileiro. “A revista passa a ser trimestral, suprindo assim toda uma lacuna sobre o tema existente no mercado”, diz Gustavo.

