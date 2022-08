eBay anuncia programa para vendedores brasileiros de autopeças e acessórios

Por Bússola

Entendendo a alta na demanda por autopeças no Brasil e no mundo, o eBay anuncia o lançamento no Brasil de um programa inédito de apoio a vendedores de autopeças e acessórios interessados ​​em exportação. A iniciativa tem como foco a promoção de seus produtos entre os 142 milhões de compradores em 190 países nos quais a empresa está presente, fornecendo a eles a orientação e o suporte necessários de forma gratuita e personalizada.

O programa, disponível via exportação a partir do Brasil para todo o mundo, chega em um momento em que a venda de acessórios e autopeças por meio do eBay cresceu significativamente, em grande parte impulsionada pelo aumento da idade média dos carros, em que consumidores finais buscam peças que prolonguem mais a vida útil de seus carros. No geral, os vendedores brasileiros de autopeças e acessórios vendem, no eBay produtos como filtros de óleo, rodas, amplificadores de áudio, velocímetros, alavancas de marcha, guarnição externa, interruptores e controles, motores e peças do motor, consoles, entre outros itens, sendo as marcas mais exportadas Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, Volkswagen e outras.

“Com a demanda por autopeças crescendo, entendemos que estamos vivendo um momento-chave para que mais fornecedores do segmento explorem diferentes canais e comecem a vender por meio de plataformas online para atender novos clientes globais e expandir ainda mais seus negócios”, afirma Raúl Bustamante, gerente de comunicação e marketing da América Latina do eBay.

Essa iniciativa é a primeira do tipo lançada pelo eBay para um setor específico no Brasil. Além de pulverizar a distribuição de suas peças, o projeto está atrelado a outros benefícios exclusivos para os parceiros vendedores, tais como ajuda de um gerente de crescimento pessoal durante o primeiro ano; assinatura gratuita de uma loja no eBay por três meses; bem como o serviço de listagem automatizada.

Prolongando a vida útil

O segmento de autopeças e acessórios é um dos segmentos que apresentou o maior desempenho no eBay ano passado, com crescimento de quase 30% na região de mercados emergentes, que inclui o Brasil. No entanto, é uma categoria com longa história na plataforma, já que o primeiro item vendido do gênero no eBay foi um emblema do VW Jetta e por um latino americano.

Atualmente, a escassez de semicondutores em todo o mundo tem afetado a indústria automotiva aumentando os preços dos veículos. Somente nos EUA – principal mercado para onde os vendedores brasileiros exportam esses itens – os preços dos carros novos aumentaram 12% em 2022, enquanto os usados ​​aumentaram mais de 40%. Já no Brasil, houve um aumento de 18% nos novos em 2021, e 22% para os usados, de acordo com dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Em média, os vendedores deste segmento conseguem exportar para dois países diferentes no primeiro ano de vendas no eBay, enquanto no segundo chegam a cinco ou mais. Os principais mercados para os quais os brasileiros vendem autopeças e acessórios, por meio da plataforma, são Estados Unidos, Canadá, Austrália, Porto Rico e Espanha.

De acordo com os números do eBay, três peças ou acessórios de automóveis são comprados a cada segundo nos EUA. "A categoria de autopeças e acessórios teve um grande crescimento em vários mercados graças a compradores de todo o mundo que encontraram a peça de reposição ou autopeça que precisam em nossa plataforma”, afirma Raúl Bustamante, do eBay.

Para se inscrever neste programa do eBay, é necessário apenas ter pelo menos 50 itens diferentes para venda dentro da categoria e preencher formulário no site. Com este programa, o eBay busca promover os vendedores brasileiros de autopeças e acessórios na plataforma.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Haribo celebra 100 anos projetando crescer mais de 40% em 2022

3 tendências de dados acionáveis que transformam a experiência do cliente

Grande Prêmio se junta à vertical de automobilismo da One Big Media