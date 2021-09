E-commerce: There is a light that never goes out. Empreendedores sabem

Por Andrea Fernandes e Pedro Chiamulera*

O título da coluna desta semana é o nome de uma música dos Smiths mas poderia perfeitamente ser a definição do Pedro Chiamulera, uma força, uma energia, e uma paixão inesgotável por empreender e por transformar o mundo em um lugar melhor e mais confiável.

Eu conheço o Pedro há quase nove anos, e desde então sempre tive uma admiração gigante por essa pessoa de coração enorme, pelo tio que adora ir para a praia construir castelos muito altos (mesmo quando as crianças não estão por perto), pelo meu único amigo atleta olímpico e pelo empreendedor visionário que há mais de 20 anos fundou a ClearSale, uma empresa de antifraude focada no e-commerce, sim estamos falando do ano 2000, quando o e-commerce brasileiro era um bebê recém nascido.

E como sempre fui uma pessoa de sorte, há um ano tive o privilégio de ser convidada por ele para liderar, ao seu lado, o T.Group, um grupo que tem como propósito inspirar e transformar o mundo pela confiança.

Antes de fundar a Clearsale e o T.Group, ele foi atleta profissional de atletismo O que vou dizer aqui pode parecer piegas, mas a chama olímpica que nunca apaga está dentro dele, eu tenho certeza.

O brilho no olho que ele tem ao ver um recorde sendo batido ou uma nova medalha sendo colocada no peito de um brasileiro é o mesmo quando ele, há dois meses, foi a B3 para fazer o IPO da ClearSale e em todas as conquistas no T. Group — e isso me fascina.

Pedro Chiamulera é paixão, sentimento que corre nas veias.

Com vocês, o querido Pedro Chiamulera:

Participei de duas olimpíadas. Minha modalidade? Atletismo. Com barreiras. Esses dias um amigo me falou que achava engraçado a minha escolha: “correr já é difícil – aí você vai lá e decide colocar barreiras”... Isso me fez refletir bastante – e agora, como empreendedor e um apaixonado por pessoas, conecto alguns aprendizados esportivos ao que vivo hoje.

O esporte é caminho de uma grande jornada de aprendizado interior e fazer exercícios lembra muito empreender.

É lidar o tempo inteiro com a dor, colocar em prática e rever muitos valores, uma vida de evolução e muito desenvolvimento. Você aprende a lidar com as suas sombras, e para isso, é preciso disciplina e resiliência.

Meu caminho no esporte, assim como nos negócios, não foi linear.

Ainda jovem, eu vivia machucado. Em alguns momentos, era frustrante. Depois de um tempo, ganhei uma bolsa de estudos para treinar nos Estados Unidos — o sonho. E acordado, sentia dor. Nas pernas, na cabeça. Dor no corpo todo. Fui a diferentes médicos, me deram vários remédios, mas nada resolvia – nem treinar eu conseguia.

Depois de quase dois meses, ali, naquela luta, meu técnico me chamou para ir à pista conversar. Batemos papo, vi muita gente correndo, se divertindo numa boa. Ele me abraçou e falou “vamos treinar”, como se ele tivesse conversando com a minha sombra. No dia seguinte, eu estava treinando normalmente, sem dor. Eu estava saudável.

O esporte é completo. Desenvolve o corpo, a mente e o espírito.

A dor era um sintoma da minha evolução. Do Pedro Chiamulera crescendo.

Quem vê a Clearsale listada na B3 talvez não saiba que lá atrás, no começo de tudo, eu quase quebrei. Se hoje temos uma rede de construção de confiança digital, precisei conversar muito com as minhas sombras.

Acompanhei muito de perto os jogos olímpicos e paralímpicos do Japão. Todo mundo ali se superou em algum momento para chegar lá. Vale lembrar que a superação nasce da dificuldade — é quando você passa a ver o problema como solução. Evolução.

O nosso inconsciente pode criar muitos monstros. O meu criou alguns, mas aprendi a conversar com eles. E devo isso ao esporte.

*Andrea Fernandes é CEO do T.Group e Pedro Chiamulera é Chairman do T.Group e fundador da Clearsale

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube