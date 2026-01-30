E-commerce chegará a US$ 69 bi, mas corre o risco de perdas operacionais

Boa notícia para o e-commerce: em 2026, o setor chegará à movimentação de US$ 69,2 bilhões. A projeção, feita pela Mordor Intelligence, reflete crescimento viabilizado por evolução dos fluxos de pagamento, mas não são apenas as vendas que aumentarão.

Pix, Open Finance e evoluções nos meios de pagamento trazem consigo maiores quantidades de dados que precisam ser geridos de forma adequada.

Sem monitoramento dos fluxos de pagamento, o tiro pode sair pela culatra

Segundo Hugo Venda, CEO da UnicoPag, “pagamentos mais rápidos e jornadas de compra mais fluídas aumentam o volume transacionado. Sem controle financeiro, conciliação eficiente e análise de dados em tempo real, o aumento do faturamento pode mascarar perdas operacionais, especialmente em um cenário de Custo de Aquisição de Clientes (CAC) elevado e concorrência intensa."

A necessidade de atenção se intensifica com a integração entre Pix e Open Finance, regulamentada pelo Banco Central, que ampliou o uso de iniciadores de transação, principalmente em modelos recorrentes.

Esses fluxos reduzem etapas manuais, mas geram maior volume de dados sensíveis e aumentam a complexidade das conciliações, exigindo integração entre gestão financeira, operação e meios de pagamento.

Projeções da Ebanx indicam que o Pix deve responder por 40% dos pagamentos online no país até o fim do ano.

Crescer sem monitorar é arriscar tropeço

De acordo com Venda, o crescimento rápido e não monitorado é um dos principais desafios do e-commerce.

“Vender mais não significa necessariamente ganhar mais. Margens estreitas e custos ocultos podem corroer o lucro antes mesmo de ser percebido”, destaca.

O especialista ressalta que, em um cenário de automação crescente, empresas do e-commerce sem integração entre gestão, operação e meios de pagamento ficam mais expostas a erros, fraudes e decisões baseadas em dados incompletos.

Há oportunidade para quem adota uma visão integrada

“Quando gestão, pagamento e análise de dados caminham juntas, é possível identificar pontos de perda invisíveis, otimizar o fluxo de caixa e tomar decisões estratégicas”, diz Venda.

Ferramentas que oferecem previsibilidade financeira e monitoramento em tempo real permitem que empresas ajustem campanhas, reduzam custos de aquisição e adaptem preços sem comprometer a margem.

“Soluções integradas permitem prever fluxos de caixa, reduzir perdas operacionais e aumentar a eficiência no momento do pagamento, transformando crescimento em resultado sustentável”, afirma Venda.

Ele reforça que, no cenário atual, o diferencial no e-commerce não estará apenas nas vendas, e sim na capacidade de controlar custos, automatizar processos de forma segura e interpretar dados financeiros com rapidez.