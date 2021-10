DP6 é a nova integrante do grupo de brantech You & Mr Jones

O grupo de brandtech You & Mr Jones adquiriu uma participação majoritária na DP6, empresa brasileira líder em tecnologia de marketing e dados na América Latina. Fundada por Tiago Turini e Leo Naressi, a DP6 oferece soluções de tecnologia e dados para empresas como CNN, Basf, Natura, Nubank, RaiaDrogasil e Whirlpool. A empresa oferece expertise em tecnologia e dados, desde “medição de dados” até “atribuição de mídia”, “data science”, “marketing analytics”, inteligência artificial e otimização de conteúdo. Com sede em São Paulo, DP6 é um parceiro-chave do Google e Salesforce.

A You & Mr Jones tem forte presença na América Latina, com escritórios em São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires, Bogotá e Cidade do Panamá. Esta aquisição expande a atuação global em dados e tecnologia do grupo. A fifty-five (55), empresa de dados do grupo You & Mr Jones (adquirida em 2016), opera em toda a Europa, América do Norte e Ásia, com escritórios em Paris, Genebra, Londres, Nova York, Xangai, Hong Kong, Taipei e Shenzhen, e esta aquisição expandirá a capacidade de entrega do grupo para clientes globais na América Latina.

“As marcas estão enfrentando uma enorme pressão por transformação em torno da maturidade de dados e o time da DP6 está mais do que feliz em se juntar à Y&MJ e colaborar com projetos de marketing orientados a dados em pleno crescimento global. Acreditamos que esta é uma oportunidade incrível para pessoas talentosas desenvolverem futuras carreiras em brandtech, dados e analytics na DP6 e em empresas do grupo Y&MJ”, afirma o cofundador e co-CEO da DP6, Tiago Turini.

A aquisição acontece, segundo a DP6, num momento em que os profissionais de marketing enfrentam desafios crescentes em relação a dados e inteligência de marketing com o fim anunciado dos cookies de terceiros e movimentos regulatórios sobre a coleta, uso de dados e privacidade em todo o mundo.

A You & Mr Jones enxerga uma crescente demanda global de profissionais de marketing que buscam parceiros especializados capazes de alavancar as oportunidades desse mercado em evolução. O grupo, que, além da 55 e da Oliver, pioneira em in-housing e líder de mercado, também inclui empresas como Gravity Road, Mobkoi, Mofilm, Blood e Collectively, e passa por um 2021 com crescimento orgânico de receita acumulado no ano até agosto de mais de 50%, depois de crescer 27,1% organicamente em receita líquida no ano passado.

