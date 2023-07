Dinerama recebe aporte de mais de R$ 5,5 milhões

A Dinerama, startup brasileira de análise de dados sobre o comportamento dos consumidores no varejo, recebeu aportes financeiros de mais de R$ 5,5 milhões em suas duas primeiras rodadas de captação. Os investimentos foram colideradas pela Bridge Latam e Crivo Ventures, com a participação de outros investidores, incluindo anjos do Nubank e ThoughtWorks. O investimento contou com um montante inicial de US$ 365 mil na primeira rodada, liderada pela Niu Ventures e acompanhada pela Crivo, além de investidores-anjo do mercado, incluindo ex-membros do Nubank, Quinto Andar, Google, Danone, Kraft Heinz e os fundadores da Pipo Saúde.

A Bridge Latam, fundo mexicano composto pelos fundadores das maiores startups e scale-ups do México, como Kavak, Bitso e Yalo, desempenhou um papel importante na segunda rodada de investimentos. A participação é vista como um forte sinal de confiança na trajetória de crescimento e no potencial da Dinerama, visto o histórico de sucesso do fundo em escolher negócios rentáveis e lucrativos.

Estratégia

Com o novo aporte financeiro, a Dinerama planeja impulsionar ainda mais seu crescimento em um mercado de mídia e ads que atingirá, segundo o eMarketer, 28,5 bilhões de dólares em 2026, apenas no Brasil. A empresa de Consumer Insights e Retail Media cresceu mais de oito vezes a base de usuários nos últimos 6 meses de forma praticamente orgânica e tem se destacado por conseguir atribuir cada real investido no app a uma venda verificada e ao shopper que fez a compra, fechando todo o funil do marketing à venda para as marcas parceiras. Os recursos serão direcionados para o desenvolvimento de novas tecnologias e ampliação da base de clientes.

“Com essa nova rodada de investimentos, continuaremos com um time enxuto e crescendo a empresa através de tecnologia. Nosso modelo é asset light e nos deixa bem posicionados para atendermos as maiores marcas de consumo do país com agilidade e eficiência, diz o CEO da Dinerama, Fernando Brustolini.

Jornada da startup

A Dinerama é uma retailtech que mapeia a jornada de compra das pessoas para ajudar gigantes do setor de bens de consumo, como Heineken, Unilever, Ambev e Colgate, a entenderem melhor o perfil do consumidor brasileiro. Quando um cliente usa o aplicativo da startup para obter cashback em produtos desses fabricantes em supermercados e lojas online, ele fornece uma série de dados geográficos, demográficos e comportamentais para a Dinerama, que por sua vez transforma-os em inteligência.

Brustolini explica que a startup foi fundada para oferecer aos fabricantes de bens de consumo o insumo mais precioso que existe: informação de qualidade e em tempo real. “Com a maioria das vendas no varejo da América Latina ainda sendo realizadas em lojas físicas, as marcas sofrem para conectar suas ações de marketing ao comportamento dos compradores. É nesse contexto que a Dinerama se destaca. Somos uma empresa de tecnologia especializada em marketing e análise do consumidor, oferecendo soluções baseadas em first-party data”, diz

O Brasil, com seus 214 milhões de habitantes, representa um mercado gigantesco, e conhecer profundamente o perfil e os hábitos dessas pessoas pode representar uma verdadeira revolução para a indústria. "No futuro, poderemos até mesmo criar ofertas personalizadas para cada indivíduo, como um serviço de streaming que recomenda conteúdos de acordo com os interesses da pessoa. O futuro para as marcas de consumo é ter a oferta certa, na hora certa, para a pessoa certa.", afirma o CEO da Dinerama.

