Rio Grande do Sul: quais são as principais instituições para fazer sua doação

O Rio Grande do Sul segue sob alerta de inundação e em estado crítico devido às chuvas torrenciais da última semana.

Após a enchente histórica, muitas pessoas ficaram desabrigadas e centenas ainda precisam de resgate, socorro e apoio.

Para ajudar, montamos uma lista com as principais instituições:

Doações via Pix

Órgãos do governo gaúcho já se mobilizaram e abriram contas para o recebimento de doações diretas.

SOS Rio Grande do Sul – do Governo Estadual

Pix CNPJ : 92958800000138

Prefeitura de Porto Alegre

Pix CNPJ: 92963560000160

Ministério Público gaúcho

Pix CNPJ: 25404730000189

Associação do Ministério Público do RS

Pix CNPJ : 87027595000157

Rede de Bancos de Alimentos do RS e Bancos Sociais

Para ajudar, não é preciso sair de casa. Basta contribuir via Pix, depósito bancário ou via site oficial Doe Alimentos, da Rede de Bancos de Alimentos do RS.

Pix CNPJ : 04580781000191

Site: http://www.doealimentos.com.br

Correios fazem coleta de doações

Em São Paulo, Paraná e parte do Rio Grande do Sul, as agências dos Correios estão recebendo doações dos seguintes tipos:

Alimentos não perecíveis , como arroz, feijão, massas e afins.

Alimentos prontos , como água potável, barra de cereais, café, manteiga e outros.

Material de limpeza , como água sanitária, vassouras, panos, sabonete etc.

Fraldas e absorventes

Para verificar a agência mais próxima de você, utilize o site dos correios (aqui) ou a ferramenta Google Maps (aqui).

