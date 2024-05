UFC Las Vegas 92: onde assistir ao vivo as lutas com Edson Barboza e mais sete brasileiros

Neste sábado, 18, o lutador Edson Barboza enfrenta o britânico Lerone Murphy em um combate de pesos penas (até 65,7 kg) no UFC Las Vegas 92.

O evento conta com o total de 12 lutas e o Barboza não é o único brasileiro no card, pois mais sete representantes do país participam do campeonato. No elenco, há: Vinicius Salvador e Luana Pinheiro no card principal, além de Tamires Vidal, Melissa Gatto, Warlley Alves, Ariane Sorriso e Kleydson Rodriguez no card preliminar.

Veja a seguir os cards do UFC deste sábado

Card Preliminar - 17h

Peso leve (até 70,3 kg) - Victor Martinez x Tom Nolan

Peso meio-pesado (até 93 kg) - Oumar Sy x George Tokkos

Peso galo (até 61,2 kg) - Tamires Vidal x Melissa Gatto

Peso médio (até 83,9 kg) - Abus Magomedov x Warlley Alves

Peso palha (até 52,1 kg) - Piera Rodriguez x Ariane Sorriso

Peso galo (até 61,2 kg) - Heili Alateng x Kleydson Rodrigues

Peso palha (até 52,1 kg) - Vanessa Demopoulos x Emily Ducote

Card Principal - 20h

Peso pena (até 65,7 kg) - Edson Barboza x Lerone Murphy

Peso meio-médio (até 77,1 kg) - Khaos Williams x Carlston Harris

Peso meio-médio (até 77,1 kg) - Themba Gorimbo x Ramiz Brahimaj

Peso galo (até 61,2 kg) - Adrian Yanez x Vinicius Salvador

Peso palha (até 52,1 kg) - Luana Pinheiro x Angela Hill

Onde assistir online o UFC deste sábado?

A luta do UFC Las Vegas 92 será transmitido pelo UFC Fight Pass, neste sábado, 18. O card preliminar ocorrerá às 17h e o card principal ocorrerá à 20h.

Onde assistir a luta Edson Barboza x Lerone Murphy no UFC?

A luta do UFC Las Vegas 92 será transmitido pelo UFC Fight Pass, neste sábado, 18. A luta entre Edson Barboza e Lerone Murphy ocorrerá à 20h.