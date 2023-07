10 tendências e inovações essenciais ao futuro do marketing digital

Por Carolina Fernandes

Conteúdo sobre tendências de marketing digital em pleno segundo semestre, não está errado? Não, no ritmo de evolução que estamos vivendo em 2023, não é exagero afirmar que há inovações e novidades suficientes para um novo artigo nos próximos meses.

Você tem conseguido acompanhar essas muitas transformações que ocorreram apenas neste ano? Provavelmente não. Pensando nisso, preparei esse artigo com um breve resumo sobre as inovações que, pela minha experiência, você precisa conhecer.

Personalização e segmentação avançada

No cenário de alta competitividade, não podemos falar de crescimento no marketing digital sem falar em anúncios. Através de tecnologias de coletas de dados e análise cada vez mais avançadas é possível tornar essa ação mais efetiva.

Quando falamos de personalização e segmentação avançada, estamos falando de definir públicos bem específicos, usando critérios como idade, gênero, localização, interesses, comportamentos de navegação e muito mais. Assim, você atinge o público segmentado, no canal e no momento certo.

Experiência do cliente

70% dos clientes gastam mais com empresas que oferecem experiências personalizadas, fluidas e integradas, é o que aponta o relatório CX Trends 2023. Isso significa que investir na experiência do cliente não é só um “agrado”, mas uma estratégia com alto retorno financeiro.

As mais recentes inovações em customer experience são: atendimento omnichannel e uso de inteligência artificial no atendimento ao cliente. Com a evolução das ferramentas de IA, os consumidores esperam que o atendimento das empresas seja exponencialmente melhorado. Como o relatório CX Trends 2023 aponta, 64% dos consumidores querem que os bots forneçam o mesmo nível de serviço que os humanos.

RA e RV

Ainda falando de experiência do cliente, realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV) são tecnologias que estão transformando a forma como as empresas encantam seus consumidores, através de experiências imersivas e interativas para apresentação e teste de produtos, tours virtuais, compras on-line, e muito mais.

Marketing de conteúdo

A alta competitividade também está presente no marketing de conteúdo. Quer rankear bem no Google? Quer aumentar a entrega dos seus posts nas redes sociais? Produza materiais originais e que gerem valor, abuse do poder do conteúdo audiovisual, conheça bem o comportamento de pesquisa do seu público, se faça presente nas diversas mídias disponíveis e foque em relacionamento.

E falando especificamente de relacionamento, não existe melhor momento para investir em Marketing Conversacional, estratégia que utiliza-se de chatbots e assistentes virtuais para interagir e responder às dúvidas dos seus clientes e, a partir delas, oferecer material suficiente para a criação de conteúdos personalizados.

Pesquisas de voz

“Alexa, qual o restaurante japonês mais próximo?” Perguntas como essa são cada vez mais comuns em função da maior adesão das pessoas aos dispositivos de voz, como a Siri (Apple) e a Alexa (Amazon). Um estudo da Report Linker aponta que há uma estimativa de crescimento de US$ 8,6 bilhões em 2026 para o mercado de smart-speakers. Será que o seu site ou seu conteúdo é identificado em uma pesquisa de voz? Não? Então, você precisa adaptá-los.

Mobile marketing

Segundo o IBGE, o celular está presente em 99,5% dos lares brasileiros com acesso à internet, o que torna o mobile marketing imprescindível para qualquer empresa. Apertando a tecla SAP, mobile marketing é usar os recursos dos dispositivos móveis para divulgar, interagir e influenciar o seu público, enviando notificações e mensagens no WhatsApp, desenvolvendo apps, enviando cupons de desconto a partir do rastreamento via bluetooth e muito mais.

Vídeo marketing

Levantamento da Video Brewery aponta que uma boa estratégia de vídeo marketing pode aumentar a compreensão do público sobre uma marca em até 74%. Outro número, dessa vez da Koozai, estima que, em média, 12% do público que assiste um anúncio em vídeo decide pela compra do que lhe foi apresentado.

Com o alto consumo de vídeos na internet, não existe uma boa estratégia de divulgação sem o vídeo marketing. Desde apresentar a sua empresa até mostrar como o seu produto funciona, conteúdos audiovisuais têm grande poder de conversão

Marketing de influência

Desinfluencers, live marketing, creator economy… Se você não sabe do que estou falando, atualize-se. O marketing de influência não só é uma estratégia em ascensão como também está em constante evolução. Apenas uma coisa não mudou: a efetividade dessa estratégia.

Segundo a Nielsen, 71% dos consumidores acreditam mais em publicidade, opiniões e produtos quando apresentados por influenciadores. E com a era da “creator economy”, os influencers tornam-se suas próprias marcas, comercializando seus próprios produtos.

Inteligência Artificial

ChatGPT, Midjourney, IA generativa e muito mais. A surpreendente e descomunal evolução das ferramentas de inteligência artificial não nos permite ignorar o seu potencial. Planejamento de conteúdo, análise de dados e automação de tarefas rotineiras são algumas maneiras de aplicar a IA ao marketing e se beneficiar com a agilidade e assertividade dos resultados.

Responsabilidade social e sustentabilidade

Seja pela preocupação social e ambiental ou como consequência das obrigações legais, a pauta ESG está sendo cada vez mais incorporada à cultura das empresas e essa mudança precisa estar conectada às suas estratégias de marketing. Os consumidores estão mais conscientes sobre o papel das empresas no futuro do planeta e têm cada vez mais cobrado uma mudança de postura..

Enfim, essas são algumas das inovações e tendências que já estão influenciando o planejamento de marketing no Brasil e no mundo. Seja rápido, estude e implemente aquilo que faz sentido para sua marca antes que seja tarde demais.

*Carolina Fernandes é CEO da Cubo Comunicação, palestrante, host do podcast A tecla SAP do Marketês, mentora do curso Marketing para Empreendedores e especialista em Marketing & Comunicação com mais de 20 anos de atuação passando pelas áreas de assessoria de imprensa, agência de marketing e mundo corporativo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Media Hero usa IA para dizer quanto, onde e como investir em marketing

Trends: Posts interativos e a arte de engajar

Carolina Fernandes: Creators 3.0, a nova era dos influenciadores