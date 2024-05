Bússola Cultural: Dia do Orgulho Nerd terá comemoração gratuita em São Paulo

Dia do Orgulho Nerd

Quando? 25 de maio.

Onde? Pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera, na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Ibirapuera, São Paulo.

Uma comemoração inédita marca a inclusão do Dia do Orgulho Nerd no calendário paulista. Para celebrar, uma programação extensa e totalmente gratuita, como desfile de cosplay, exibição de animes e tokusatsu, shows e mais, das 10h às 22h.

Quem quiser, poderá dar vida aos seus personagens favoritos em um concurso de cosplay. As inscrições estão abertas e podem ser feitas via formulário online.

Para saber as últimas novidades da programação, acesse o site www.orgulhonerd.sp.gov.br .

Entusiastas da dança terão mais opções de atividades pela capital. (Reprodução/Reprodução)

Oswald de Andrade tem programação de dança gratuita

Quando? Entre os meses de maio e julho.

Onde? Edifício Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

Entre os meses de maio e julho, os entusiastas da dança terão mais opções de atividades pela capital paulista. As vagas são limitadas e as inscrições serão on-line. Os processos seletivos abrem perto de cada data de curso.

25 de maio, das 10h às 11h30, Oficina de Dança Clássica

15 de junho, das 10h às 11h15, uma Oficina de Dança Contemporânea

15 de junho, das 11h30 às 12h30, ocorre um ensaio aberto ao público

06 de julho, das 10h às 11h15, Oficina de Dança Contemporânea

06 de julho, das 11h30 às 12h30, mais um ensaio aberto ao público

Para mais informações, acesse o instagram da SPCD (@saopaulociadedanca) e/ou o site http://www.spcd.com.br

Após 18 meses em obras, o Museu reabre com uma exposição inédita e um novo espaço expositivo. (Divulgação/Divulgação)

Museu Casa Mário de Andrade reabre as portas

Quando? De terça à domingo, das 10h às 18h.

Onde? Museu Casa Mário de Andrade, na Rua Lopes Chaves, 546 - Barra Funda, São Paulo.

Após 18 meses em obras, o museu reabre com uma exposição inédita e um novo espaço expositivo.

Entre os principais destaques dessa expansão estão novas salas para mostras, que recebem a exposição imersiva “A origem de Macunaíma”, focada no personagem Macunaíma e na origem do mito indígena que inspirou uma das principais obras literárias do modernismo e escrita por Mário.

Para conhecer o recurso de realidade aumentada da exposição “A origem de Macunaíma”, o público deve agendar a visita pelo site .

Para acompanhar a nova fase e agenda completa do museu, acesse o site .

Festa de Favela contará com a presença de Lei Di Dai. ( Reprodução/Reprodução)

Festa de Favela com Lei Di Dai e DJ Miria Alves

Quando? 25 de maio, das 14h às 17h30.

Onde? Museu das Favelas, na Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos, São Paulo.

No mês que se celebra do Dia Nacional do Reggae, a Festa de Favela contará com a presença de Lei Di Dai, cantora e compositora, coroada a rainha do dancehall pela revista RollingStone. Para encerrar, acontece o show da DJ Miria Alves, empreendedora musical com 12 anos de carreira e uma bagagem musical extensa.

Gratuito.

Museu do Café promove as oficinas gastronômicas no Pocket: Festival Santos Café. (Divulgação/Divulgação)

Dia Nacional do Café com festival em Santos

Quando? 25 e 26 de maio.

Onde? Boulevard da XV de Novembro em frente ao Museu do Café, localizado na R. Quinze de Novembro, 95 - Centro, Santos.

O Museu do Café promove as oficinas gastronômicas no Pocket: Festival Santos Café. A festa tem em sua programação oficinas de preparo de drinks com café, de minibarista e de harmonização de cafés especiais com doces e salgados.

Além disso, degustação de cafés especiais, apresentações musicais e infantis e muito mais.

Inscrições gratuitas nas oficinas, por ordem de chegada.

Mais detalhes no link .

Dupla Cezar & Paulinho está completando 50 anos. (Reprodução/Reprodução)

Revelando SP em Barretos

Quando? Entre os dias 17 e 19 de maio.

Onde? No Recinto Paulo De Lima Correa, na Av. Vinte E Três - Centro, Barretos.

O maior festival de economia criativa e cultura tradicional do estado chega a Barretos. O evento foca principalmente na valorização da transmissão cultural de geração em geração – de pais para filhos e de mestres para aprendizes.

A festa reúne a pluralidade da culinária tradicional, o artesanato, a música e as diversas manifestações da cultura popular regional.

Entre os shows, estão Cezar & Paulinho, Guito, Demônios da Garoa e a Orquestra Sinfônica Municipal de Barretos tocando clássicos do sertanejo. Além disso, modas de viola, congada, fandango, violeiros, música caipira e muito mais.

Gratuito.

Pixote Mushi está entre os artistas presentes. (Reprodução/Reprodução)

5ª edição do MAB Margens

Quando? 18 de maio, das 12h às 18h.

Onde? Marquise do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo. Parque Ibirapuera, na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 10 - São Paulo.

O Museu reúne artistas e coletivos para celebrar em um evento que já se tornou tradição no calendário cultural de São Paulo. A feira de artes gráficas busca refletir sobre “as margens” enquanto espaço – fronteira de produções, de artistas e coletivos, que nem sempre são vistos no cenário das artes visuais.

Para esta 5ª edição, foram selecionados 14 artistas e coletivos para expor seus trabalhos. Além destes, outros cinco artistas, cujos portfólios retratam a diversidade social brasileira, foram convidados.

Haverá ainda uma oficina, das 14h às 16h, que convida os visitantes à reflexão sobre articulações comunitárias em torno da cultura e do direito à cidade.O evento contará com a venda de bebidas e de quitutes do tabuleiro baiano do Alcides.

O acesso será livre e sem a necessidade de inscrição prévia.

No dia, a entrada do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo também será gratuita, das 10h às 17h.

Primeiro aulão será comandado pelo jornalista Jairo Marques. (Folhapress/Reprodução)

Aulão gratuito sobre cobertura dos Jogos Paralímpicos

Quando? 21 de maio, das 8h às 10h.

Onde? Auditório do Museu do Futebol, na Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, São Paulo.

O primeiro aulão do Laboratório da Imprensa Esportiva de 2024, traz o tema “Como explorar a potência esportiva, humana e noticiosa dos Jogos Paralímplicos”, comandado pelo jornalista Jairo Marques, da Folha de S. Paulo.

Haverá certificado de participação para quem acompanhar o evento, tanto presencialmente quanto pela internet.

O objetivo é despertar para o olhar crítico sobre a cobertura esportiva dos jogos, apoiando profissionais e estudantes a realizar um trabalho verdadeiramente inclusivo e, ao público, a olhar criticamente o trabalho da imprensa.

Gratuito, com transmissão ao vivo pelo YouTube .

Os participantes podem solicitar certificado no link .

Objetos antigos carregam a história do desenvolvimento do município de Brodowski. (Reprodução/Reprodução)

Exposição "Contando a História com Objetos"

Quando? De 14 de maio a 16 de junho; de terça-feira a domingo, das 9h às 17h

Onde? Galpão das Artes - Rua: João Brisotti, nº 128 - Centro - Brodowski.

A exposição “Contando a História com Objetos”, no “Galpão das Artes”, apresenta objetos antigos que carregam a história do desenvolvimento do município de Brodowski. A mostra é promovida pelo Museu Casa de Portinari.

O conhecimento do passado permite a construção de uma identidade cultural conectada ao lugar que as pessoas vivem, despertando memórias afetivas familiares de um tempo que não volta mais.

Gratuito.

Grupo de Música Raiz do Conservatório de Tatuí. ( Reprodução/Reprodução)

Concerto de Música Raiz do Conservatório de Tatuí

Quando? 20 de maio, das 20h às 22h.

Onde? Teatro Procópio Ferreira, na Rua São Bento, 415 - Centro, Tatuí.

O Grupo de Música Raiz do Conservatório de Tatuí apresenta uma leitura da chamada ‘Música de Raiz’ Brasileira, tanto na performance instrumental como na de canções a partir de formações diversas.

Gratuito, com retirada de ingressos pelo link .

