Como a Positivo aumentou seu lucro líquido em 655% em um ano

Lucrar 100% a mais já é um desafio. Agora imagina bater os 600%? A Positivo Tecnologia conseguiu o feito, mesmo enfrentando as ameaças de ataques cibernéticos, a escassez de mão de obra e outros problemas que atingiram o setor de tecnologia no ano passado.

Divulgado na última terça (14), o balanço do primeiro trimestre de 2024 – incluindo comparações com o mesmo período de 2023 – registrou os seguintes valores:

Lucro líquido de R$ 64 milhões – crescimento de 655% – com margem de 6,5%

Receita bruta de R$ 1,177 milhões – crescimento de 38%

EBITDA de R$ 116 milhões – crescimento de 36% – com margem de 11,6%

Como a Positivo conseguiu esses resultados?

Segundo Helio Bruck Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia, os resultados foram impulsionados pelo forte crescimento nos setores de projetos especiais e soluções de pagamentos, e pela estratégia atual, que procura expandir para diferentes braços da tecnologia.

“Nossas diversas frentes de negócios foram responsáveis por esses dados, o que reafirma o sucesso da nossa estratégia de diversificação, planejada e estruturada ao longo dos últimos anos”, afirma o executivo.

A estratégia em questão foi o que proporcionou a compra da consultoria Algar TI, no começo deste ano, expandindo a capacidade da Positivo de oferecer serviços em TI.

Vendas corporativas

As vendas corporativas renderam R$ 253 milhões no 1º trimestre de 2024, valor 20% superior ao mesmo período do ano passado.

Esse crescimento foi impulsionado pelo incremento na receita de soluções de pagamento, prestação de serviços de tecnologia e HaaS (locação de equipamentos).

“Seguimos confiantes com nosso plano para 2024 e aguardamos ansiosos a chegada da Algar TI, que nos permitirá oferecer soluções completas e customizadas para empresas de todos os tamanhos e segmentos no Brasil na América Latina”, conclui Helio.

