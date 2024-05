Bússola & Cia: casa desmontável promete revolução na construção civil

O Grupo SteelCorp apresentará o modelo construtivo SteelHouse na CASACOR 2024.

A casa real pode ser desmontada e remontada em qualquer lugar, com duração prevista pela construtora acima de 300 anos.

A estrutura em Light Steel Frame foi produzida na fábrica da corporação, a TecnoFrame, em apenas um dia. Foi transportada e montada diretamente na CASACOR.

Essa facilidade promete revolucionar o setor de construção civil no Brasil, já que o tempo gasto na construção de precisão é equivalente a apenas 50% da construção convencional.

A casa promete reduzir em 50% os ruídos e, por não absorver calor, deve manter a temperatura ambiente entre 22 e 26 graus.

O sistema tem custos equivalentes aos das construções tradicionais, mas com vantagens e inovações.

O modelo construtivo serve a condomínios verticais, horizontais e até corporativos e industriais.

A SteelHouse foi desenvolvida em parceria com o arquiteto Gabriel Sabugosa.

O projeto estará em exibição no Conjunto Nacional, em São Paulo, entre os dias 21 de maio e 28 de julho de 2024.

Alívio

O plano de saúde empresarial Alice anunciou um dos menores reajustes do mercado – 11,21%.

"Pelo terceiro ano consecutivo, registramos um dos menores reajustes para empresas. Isso é possível graças ao nosso modelo de gestão de saúde proativa", explica André Florence, cofundador e CEO da Alice.

Consultoria

A Helisul Aviação concluiu a aquisição integral da Ecocopter, uma das principais operadoras chilenas de helicópteros.

Avaliada em US$ 36 milhões (aproximadamente R$180 milhões), a transação teve assessoramento pela Auddas, que conduziu toda operação incluindo a avaliação, valuation, liderança dos provedores de due dilligence e negociação para conclusão do negócio.

Estágio

A Construtora Barbosa Mello iniciou seleção para a segunda turma do seu Programa de Estágio 2024.

As inscrições vão até o dia 31 de maio e são para estudantes de engenharia , TI, administração, psicologia, ciências contábeis, direito e economia, com formação prevista entre junho de 2025 e junho de 2026.

Os selecionados receberão bolsa de R$1.600, ticket alimentação no valor de R$ 50 dia/útil, vale-transporte e seguro de vida.

Ampliação

O TopShopping Nova Iguaçu prepara 10 novas operações: seis de gastronomia.

As novas lojas vão ocupar um total de 3.000m² de ABL.

O Shopping é de propriedade exclusiva da Marcellino Martins, que acaba de adquirir os 50% que pertenciam a ALLOS..

Crescente

A Gi BPO contratou 2.826 profissionais no país no ano passado para cargos de logística.

O primeiro trimestre de 2024 também apresentou crescimento expressivo nas contratações, com um aumento de 470% em relação ao mesmo período de 2023, com 901 contratações, contra 158 no mesmo período do ano passado.

Em 2023, registrou um faturamento de R$ 150 milhões.

Nas nuvens

A 4B Digital oficializou parceria com a Ascenty. As companhias passam a integrar as plataformas e serviços dentro de um ecossistema que passa a oferecer storage, data center e conectividade ao mercado corporativo com maior qualidade, utilizando a modalidade IaaS e com previsão de atingir mais 1 PETA de armazenamento nos próximos meses. O acordo prevê a criação de pontos de conectividade e armazenamento em países como Chile e Colômbia.

Biocombustível

A diretora da CCS Brasil, Isabela Morbach, avalia que os programas Combustível do Futuro e o de Aceleração da Transição Energética (Paten) proporcionam incentivos financeiros para pesquisa de biocombustíveis e fomentam a regulamentação de Captura e Armazenamento de Carbono (CCS).

Ela é palestrante confirmada do ESG Energia e Negócios, organizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), nos dias 27 e 28 de maio, no Rio de Janeiro.

Morbach defende que estas tecnologias sustentáveis devem ser enquadradas em legislações em vigor, o que proporciona segurança jurídica ao investidor.

Cafezíssimo

Grupo Cafeza é a primeira empresa brasileira a fazer seleção de grãos de café por fotocélula, para garantir a qualidade do produto.

Com cafés especiais de alta qualidade, em estilo Drip Coffee, a marca que se destacou recentemente no mercado por arrematar o café mais pontuado do Cup of Excellence 2023, por R$ 40,7 mil a saca, é um dos destaques da APAS SHOW 2024, apresentando soluções que unem tecnologia, qualidade, responsabilidade social e ambiental para o desenvolver e transformar o mercado de café no país.

A perspectiva é faturar R$30 milhões nos próximos cinco anos.

Captação

A startup brasileira BeConfident captou de R$ 2,5 milhões em rodada Seed que conta com a participação de 20 investidores-anjo.

O aporte aconteceu logo após a startup ganhar a sétima edição da “HackBrazil”, competição proveniente do evento “Brazil Conference”, promovido pela Harvard e pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), que aconteceu em Boston.

Sem desperdício

Bares, restaurantes, cafés, lanchonetes e outros negócios de alimentação estão cada vez mais vigilantes quanto ao desperdício.

Uma pesquisa feita em parceria entre a ANR, GALUNION e ABIA junto a 5.675 operadores revela que 72% dizem se preocupar com a questão.

Entre as principais medidas para evitar o problema estão o ajuste do tamanho das porções (27%), a substituição de ingredientes nas receitas (21%) e a retirada de itens do menu (15%).

Casas

Espaço Smart, primeira loja de casas do Brasil, investe mais de R$5 milhões para inaugurar nova fábrica de esquadrias de PVC em Steel Frame, localizada em Ponta Grossa (PR). A

lém da novidade, a empresa apresentou um crescimento de 20% do faturamento no 1º trimestre comparado a 2023 e projeta abrir 10 novas lojas físicas ainda neste ano.

Promoção

A Rakuten Advertising promoveu de Bruna Nobre a nova diretora de Publisher Partnerships.

A executiva já recebeu destaque no Performance Marketing World 30 Under 30, também na lista Performance IN 50' Top Industry Players for 2020' e prêmios de Melhor Gerente de Afiliados (CPA e E-commerce).

Contratação

A Funcional Health Tech contratou Marcelo Miranda, como Diretor de Canais.

Recém criada na empresa, a diretoria tem o objetivo de estreitar o relacionamento e o alcance de produtos e serviços da healthtech, ampliando as oportunidades com os mais de 50 mil Pontos de Vendas (PDVs) credenciados.

Saúde mental

Os transtornos de saúde mental são responsáveis por 38% de todas as licenças junto ao INSS.

Por isso, a Vittude lança da solução Deep Dive de Saúde Mental. Trata-se de um diagnóstico institucional com análises e propostas de planos de ação capazes de aumentar a eficiência operacional das empresas contratantes.

Brinquedo

A Hand Atelier, em parceria com a Usual Brinquedos, lançou uma linha exclusiva de brinquedos da NASA: uma réplica do Space Shuttle e a "Linha Massas", com brinquedos que representam a lua, foguetes e astronautas.

Os produtos são fabricados com ABS, um plástico de alta qualidade e segurança, ideal para crianças e colecionadores.

Ajuda

Olist, Doctoralia, Fluency Academy, Rentcars, MadeiraMadeira e Logcomex lideram a ação solidária“Juntos pelo RS: Reconstruindo lares”, angariando recursos por PIX, pela chave CNPJ 18.552.346/0002-49, até a próxima sexta-feira, 17 de maio.

Os valores arrecadados serão utilizados para ações focadas na reconstrução e no apoio das pessoas impactadas no Rio Grande do Sul.

A LEROY MERLIN mobilizou recursos e pessoas para agir prontamente na assistência aos colaboradores em situação de risco, cooperando estreitamente com as autoridades locais, incluindo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros para garantir a segurança e o bem-estar de todos.

Adicionalmente, a LEROY MERLIN concedeu 1 salário adicional, auxílio de 2 cestas básicas em espécie e antecipação da 1ª parcela do 13º salário, a todos os 505 colaboradores das três lojas no Rio Grande do Sul, totalizando um aporte de R$ 3 milhões voltados para o bem-estar das famílias.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube