A volta da dupla Senna e Shell: marcas firmam parceria para promover lançamento de etanol aditivado

O nome Ayrton Senna é um nome sinônimo de respeito, admiração e confiança. E durante a carreira do piloto, em seu uniforme e carro, sempre esteve estampada a marca de combustíveis Shell. A parceria interrompida por décadas acaba de ser restabelecida.

Desta vez, o foco é a promover o uso de combustíveis renováveis, um dos principais objetivos da Raízen, licenciada da Shell no Brasil.

O produto promovido será o novo etanol aditivado da família Shell V-Power, elaborado pelos laboratórios globais da Shell em parceria com a Senna Brands, empresa fundada pela família de Ayrton para administrar as marcas Senna e Senninha.

O etanol criado pela Shell e a Senna

O novo etanol aditivado da família Shell V-Power será lançado nos postos Shell até o final de 2024. Suas principais características são:

Fórmula exclusiva para o mercado Brasileiro

Limpar até 100% das partes críticas do motor

É um combustível renovável

“Estamos entusiasmados em trazer a paixão e a determinação de Senna das pistas para as estradas. Queremos que cada brasileiro experimente essa ligação ao dirigir”, diz Ricardo Berni, diretor-executivo de marketing e digital da Raízen.

Segundo o executivo, a parceria também oferece uma plataforma significativa para impulsionar a percepção e a adoção do etanol brasileiro e pode aumentar o fluxo de clientes para os postos Shell.

O que mais está incluído na parceria entre a Raízen e a Senna?

Além da reformulação do produto, a parceria contará com projetos de patrocínios, como foi o caso da última edição da corrida de rua “Ayrton Senna Racing Day”, campanhas publicitárias e ações em mídia offline e online.

A colaboração começou no dia dia 1° de maio deste ano, aniversário de 30 anos da morte de Ayrton Senna .

“Nossa escolha em associar a marca Senna com um produto como Shell V-Power Etanol tem relação direta com o impacto positivo que esse produto tem no meio ambiente. Um produto renovável e, assim como o Ayrton, genuinamente brasileiro”, conclui Thiago Fernandes, COO da Senna Brands.

