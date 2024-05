Virada Cultural: confira a programação completa deste sábado, 18 Além dos shows em diversas regiões da cidade, neste ano, a Virada Cultural também contará com pontos de coletas de doação para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Virada Cultural de SP: veja a programação completa para 2024 (Joelma/ Facebook/Reprodução)