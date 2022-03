Digio ingressa no mercado de seguros com plano odontológico

O Digio, plataforma de serviços financeiros, anuncia sua entrada no mercado de seguros, após a aquisição de 100% do capital social pelo Bradesco. A bantech lança um plano odontológico em parceria com a Odontoprev, o grupo Bradesco Seguros e a Aon. O plano de saúde dental marca a entrada do banco no segmento de seguros.

Segundo Eid Tayar, superintendente de Novos Negócios do Digio, a escolha pelo odonto se deu após uma pesquisa feita pelo Digio com a base de clientes, que indicou a modalidade como a mais desejada. “O plano odontológico é a primeira solução, dentre vários outros produtos de seguros e assistências, que lançaremos ao longo de 2022”, afirma o executivo.

Os números mostram alta demanda do público por acesso a formas de cuidado com a saúde bucal. Dados apurados pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), a partir da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do IBGE (2019), revelam que, entre os brasileiros que não possuem um plano de saúde, mais de 15,3 milhões afirmaram nunca terem ido ao dentista — valor que representa 8,4% dos 183 milhões sem acesso à odontologia suplementar.

Entre aqueles que contam com o benefício, a taxa cai para aproximadamente 900 mil pessoas, cerca de 3,4% do total de beneficiários de planos de assistência odontológica naquele ano.

O lançamento do plano odontológico é parte da estratégia do Digio de expansão de seus produtos e serviços. “Este é apenas o primeiro passo de uma plataforma robusta de seguros e assistências que traremos para o Digio. Direto pelo app será possível contratar diversas soluções em um ambiente 100% digital e sem burocracia”, afirma Tayar.

Com os planos, segundo ele, será possível ter acesso a consultas, exames, tratamentos e manutenções numa ampla rede credenciada pelo Brasil. “Queríamos criar um produto competitivo e sem taxas extras, de fácil uso na palma da mão de nossos clientes”, diz.

O novo produto do banco Digio conta com três opções de planos: Safira (R$ 42,90 por mês), que cobre desde emergências à radiologia, odontopediatria e próteses; Dental Estética (R$ 89,90 por mês) traz os serviços básicos e outros procedimentos como clareamento em gel; e o Dental Orto (R$ 112,90 por mês), dá acesso ao tratamento ortodôntico com documentação completa, colocação e manutenção de aparelho. Os planos não possuem coparticipação — não é preciso pagar a mais por qualquer serviço incluso na cobertura.

A contratação é realizada diretamente pelo app do Digio e o pagamento é feito via cartão de crédito. Para marcar o lançamento, o Digio oferecerá cashback de 10% direto na fatura do cartão de crédito nos três primeiros meses para os clientes que adquirirem qualquer um dos planos até 14 de junho.

Atualmente, o Digio possui mais de 3,5 milhões de clientes e conta com produtos como: cartão de crédito, conta bancária, cashback, empréstimo pessoal e outros. A carteira de crédito atual do banco é de R$ 2,5 bilhões e, no primeiro semestre de 2021, lucrou R$ 37,8 milhões.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Chegou o seguro que custa 15 reais por mês — e que pode ser grátis

Cresce em 40% a adesão do cartão de antecipação salarial nas empresas

Líderes: CEO da Unimed-Rio fala sobre a reestruturação da empresa