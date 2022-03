Cresce em 40% a adesão do cartão de antecipação salarial nas empresas

A modalidade de cartão de antecipação salarial com limite de crédito especial como benefício de empresas a seus colaboradores cresceu 40% no Brasil. Os dados são da fintech Bullla, que desde outubro de 2020 assumiu as operações da WEX, empresa de origem americana com sede em São Paulo que oferecia soluções de crédito e meios de pagamento.

Em pouco menos de um ano, o Bullla emitiu cerca de 100 mil novos cartões para colaboradores de 1.025 empresas parceiras, passando de 250 mil contas ativas em setembro de 2020 para 350 mil em janeiro deste ano.

Ao longo de 2021, o Bullla contabilizou, em média, 14 mil operações mensais por intermédio do cartão, com movimentação financeira superior a R$ 204 milhões no ano, entre compras, saques e transferências.

Ainda segundo levantamento da fintech, 44% dos assalariados que usaram o cartão em 2021 possuem renda mensal entre R$ 1 mil e R$ 2 mil mensais. Atualmente, as principais profissões dos usuários do cartão Bullla são, vigilantes, atendentes de telemarketing, vendedores, porteiros, caixas de supermercado e profissionais do setor de limpeza, dentre outras.

Do total de contas ativas do cartão Bullla, 60% são de colaboradores do sexo masculino. Entre os usuários, 35,6% possuem entre 24 e 34 anos de idade e 28,27% têm entre 35 e 44 anos. Outros 15,51% possuem de 45 a 54 anos, 13,8% têm até 23 anos e 6,79% possuem mais de 55 anos de idade.

O cartão, com bandeira Mastercard, permite antecipações salariais de até 30% do valor da remuneração mensal, sem juros para colaboradores e sem desembolso ou custo adicional para empregadores, além de contar com um limite de crédito especial aprovado e disponível para todos com utilização de forma imediata.

Por meio do cartão Bullla, as empresas possibilitam a inclusão financeira dos colaboradores, mesmo que tenham restrição no mercado, público este negligenciado pelas instituições tradicionais. Com o cartão em mãos, eles têm acesso a crédito fácil, ágil e com taxas mais atrativas, que pode ser usado para uma emergência ou para questões do dia a dia.

“É uma modalidade que proporciona maior autonomia financeira aos colaboradores, com redução do absenteísmo e aumento da produtividade nas empresas. Quando fornecido ao colaborador, o cartão já dispõe do crédito aprovado para compras — e não pré-aprovado —, o desconto dos valores pelo uso é feito automaticamente em folha, sem cobrança de juros”, afirma o CEO do Bullla, Marcelo Villela.

O cartão é uma solução de crédito que ajuda milhares de empresas na gestão de pagamento com otimização do fluxo de caixa e na redução de custos, garantindo maior eficiência e agilidade operacional. No Bullla, o total de empresas que adotaram a solução teve um crescimento de 20% entre 2020 e janeiro de 2022 e há projeção de fechar esse ano com mais de 1,6 mil convênios.

O cartão Bullla está presente em todo o território nacional, com destaque para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná e Minas Gerais.

