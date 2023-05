Diferente lança IA que cria receitas com itens da cesta de orgânicos

Com o objetivo de potencializar e alavancar o consumo de alimentos orgânicos no país, a Diferente, principal foodtech de compra programada de alimentos orgânicos do Brasil, vem investindo em uma inteligência artificial 100% proprietária para melhorar ainda mais a experiência de seus clientes. Intitulado como PitaIA, o dispositivo é capaz de sugerir ao usuário receitas em tempo real de cada alimento recebido na cesta, além de indicar receitas com três ou mais itens combinados.

Para isso, basta o cliente acessar a página no site da Diferente que relaciona todos os itens entregues na cesta. Ao chegar nesta etapa, o dispositivo conta com filtros para atender às suas necessidades e demandas. Dessa forma, fatores como veganismo, intolerância a algum tipo de alimento, ou até mesmo o tipo de dieta são levados em consideração para que as receitas sejam assertivas ao seu gosto.

De acordo com Paulo Monçores, CTO e cofundador da Diferente, o propósito por trás da criação da PitaIA é permitir que o cliente usufrua ao máximo dos alimentos enviados pela foodtech. “Sabemos que a nossa experiência proporcionada às pessoas não acaba quando a cesta chega na sua casa. A ideia é que a IA ajude-os a conhecer cada vez mais as possibilidades de consumo de cada item, oferecendo uma experiência ainda mais positiva aos usuários”, declara. “A verdade é que somos uma empresa que se utiliza da tecnologia como core na construção do nosso negócio. Por isso, nosso trabalho visa de forma prioritária o desenvolvimento de novas melhorias e ferramentas que nos possibilitem criar um futuro além do previsível”, afirma Monçores.

IA também ajuda equipes de operação e compras

Ainda segundo o executivo, a novidade se soma a outras funções que a PitaIA já executava desde novembro de 2022. Por exemplo, o dispositivo hoje é responsável por auxiliar a equipe de operações com a montagem das cestas de acordo com as preferências, restrições e frequência dos itens por parte dos clientes. Em breve, novos parâmetros serão adicionados, tais como o tipo de dieta, nível de atividade física e o número de refeições, para que o conteúdo das caixas seja cada vez mais coerente ao cotidiano dos consumidores.

Se a tecnologia vem sendo um fator determinante para assegurar uma experiência positiva aos usuários, ela também vem assumindo um papel de protagonismo no desenvolvimento dos sistemas internos da Diferente. Um exemplo disso é que a IA também já ajuda o time de compras no trabalho de previsibilidade e abastecimento interno para a montagem das cestas. Atuando principalmente em parceria com pequenos produtores, a foodtech vem utilizando o PitaIA para aperfeiçoar o alinhamento da demanda do mercado com o que será produzido pelos agricultores, resultando num menor desperdício e no barateamento desses alimentos.

Além desse instrumento, a foodtech se apropriou ainda de um sistema gerencial interno de armazenamento baseado na tecnologia WMS (Warehouse Management System) para aprimorar toda a gestão operacional. Graças ao instrumento, a Diferente vem otimizando todo o gerenciamento dos produtos, desde o processo de compra com os fornecedores, até a montagem da caixa e o envio para a operadora. “A tecnologia vem sendo uma aliada fundamental para nós em praticamente todas as esferas de trabalho. Como consequência, temos conseguido oferecer um serviço de cada vez melhor qualidade para os clientes e atuamos de forma bem lapidada internamente”, diz Paulo Monçores.

