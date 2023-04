Positivo Tecnologia firma parceria para oferecer solução contra ciberataques

A Positivo Tecnologia anunciou parceria com a Xcitium, empresa global de cibersegurança sediada no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, para trazer uma solução que permita incluir o software Xcitium ZeroDwell Containment em dispositivos eletrônicos voltados para o segmento corporativo, como computadores, smartphones e servidores. O software promete tempo zero de residência para ciberataques e tem capacidade de interromper ameaças desconhecidas sem comprometer a produtividade.

A atenção da Positivo Tecnologia com a segurança digital atende a uma necessidade imediata do mercado nacional. De acordo com o Índice Global de Cibersegurança da União Internacional de Telecomunicações, o Brasil ocupa o 70º lugar no ranking global de cibersegurança e o sexto lugar nas Américas, atrás de Uruguai, México e Paraguai. A Positivo Tecnologia é uma das primeiras empresas brasileiras a se associar à Xcitium na distribuição do Xcitium ZeroDwell Containment.

Antes de disponibilizar o software, a empresa conduziu uma série de testes para analisar aspectos como privacidade, segurança e responsabilidade. A solução foi implementada em 3,5 mil estações de trabalho próprias e os resultados obtidos foram satisfatórios.

"Selecionamos a solução de cibersegurança da Xcitium para proteger o ambiente interno da Positivo Tecnologia e dos funcionários. Durante o processo de Prova de Conceito (POC), metodologia usada para testar especificações do software, a nossa equipe de Segurança de TI testou a ferramenta e a desafiou repetidamente. O Xcitium ZeroDwell Containment isolou o caminho de execução do atacante durante cada período de teste e impediu que a ameaça prejudicasse qualquer dispositivo conectado às redes de teste", diz Julio Guapo, Chief Information Officer (CIO) da Positivo Tecnologia.

O tempo é essencial em cibersegurança. Quanto mais um invasor permanece indetectado no sistema, maiores são as chances de danos, interrupções ou perdas por meio de malware, ransomware e outras formas de ataque. De acordo com a Xcitium, o prazo médio de permanência com outras ferramentas no mercado foi de 21 dias. A contenção do Xcitium ZeroDwell Containment virtualiza qualquer código suspeito até que possa ser examinado pela equipe de segurança. O sistema funciona de forma proativa e preventiva sem afetar a produtividade.

Uma vez que um arquivo malicioso é executado em um dispositivo, ele é encapsulado enquanto o usuário trabalha normalmente. A inteligência artificial age, entende a ameaça e o respectivo comportamento, ao passo que o invasor é levado para uma camada virtual do sistema, sem causar qualquer efeito no equipamento e no ambiente da empresa. O Xcitium ZeroDwell Containment pode ser usado em dispositivos com outras soluções tradicionais, como antivírus já existentes, além de oferecer uma instalação sem conflitos ou contratempos.

Implementação em tempo recorde

O teste de implementação do Xcitium ZeroDwell Containment nas estações de trabalho da Positivo Tecnologia ocorreu em tempo recorde. Em apenas duas semanas os sistemas foram integrados por meio de uma força-tarefa massiva, que comprovou a assertividade do software. "A preocupação quando ocorre uma migração é o impacto que pode causar aos usuários, como excesso de interrupções no trabalho, chamadas adicionais ao suporte ou outros tipos de problema.

Além de ser intuitivo para gerenciar, o Xcitium ZeroDwell Containment demonstrou em nossos testes internos que está preparado para se adaptar de forma resiliente e amigável", diz Julio Guapo. "Em geral, as plataformas de segurança são muito técnicas, mas desta vez a equipe conseguiu aprender rapidamente sobre a ferramenta, o que permitiu o início da implementação em poucos dias. A princípio, nossa previsão para o processo interno de implementação era de quatro meses, mas tudo foi concluído em duas semanas", acrescenta.

Além da introdução prática, foi possível substituir outras soluções de cibersegurança e concentrar-se em apenas uma, o que torna o processo mais fácil de gerenciar e com custo reduzido. "O Xcitium ZeroDwell Containment é agora uma das principais ferramentas em nosso departamento de TI. Irá ajudar a preencher muitas funções de outras plataformas ao consolidar, simplificar e tornar mais eficientes as operações de segurança ", diz Julio Guapo.

De acordo com a Xcitium, cerca de 560 mil novos malwares são criados todos os dias. Não importa a sofisticação da ferramenta de segurança, já que sempre haverá novas ameaças que passam despercebidas. "Nenhum sistema que depende exclusivamente de detecção pode garantir que todos os malwares serão encontrados e eliminados antes que causem danos. A detecção tradicional é incapaz de identificar objetos desconhecidos. E por isso que as violações e os resgates persistem em todo o mundo. No entanto, o Xcitium ZeroDwell Containment confisca todos os objetos que não têm assinaturas ou hashes conhecidos, o que evita danos ao intruso", declara Ken Levine, CEO da Xcitium.

Devido aos testes e implementação bem-sucedidos, a Positivo Tecnologia usará o Xcitium ZeroDwell Containment como solução de cibersegurança em suas 3,5 mil estações de trabalho por três anos. A aquisição do Xcitium ZeroDwell Containment por clientes corporativos da empresa também está disponível. "Após o período de testes e a implementação bem-sucedida e em tempo recorde, a Positivo Tecnologia tem a confiança de oferecer a clientes a melhor solução com o conceito de tempo zero de execução para ameaças. O propósito de nossa parceria com a Xcitium é contribuir para garantir que as operações empresariais não sejam interrompidas, enquanto a produtividade e a segurança da informação são cuidadosamente preservadas", afirma Guapo.

