Dicas do Editor: Coronavac, CPI da Covid, Godzilla x King Kong e mais

Por Ana Busch*

Um estudo realizado na Indonésia mostra que a Coronavac pode ter eficácia de 98% contra o coronavírus. Mas no Brasil continua faltando insumo para a produção da vacina, o que dá munição para a oposição na CPI da Pandemia. Na semana, depoimento de executivo da Pfizer mostra que faltou senso de urgência do governo, segundo análise de Alon Feuerwerker.

E para quem conseguiu se vacinar, um alerta: cibercriminosos estão de olho em quem posta foto da carteirinha. Resta a esperança de que venham dias melhores.

Enquanto isso, nos EUA, o presidente Joe Biden promove uma revolução que faria dele um verdadeiro comunista no Brasil, conta Márcio de Freitas.

Se você quer aproveitar o fim de semana fora de casa, estreou o blockbuster Godzilla vs Kong, uma esperança para a retomada do cinema no Brasil. Mas cuidado: fique atento a todos os protocolos de segurança. Use máscara.

Se você é da turma que, como eu, prefere não sair, sugiro três boas leituras: uma reflexão sobre o que esperar da escola dos filhos agora e no futuro, a coluna da estreante na Bússola Flavia Rezende sobre o abismo entre a universidade e o mercado de trabalho na área de tecnologia e um artigo sobre o fim do feudalismo no Brasil --sim, ele acontece agora, segundo o professor da FDC Paulo Vicente dos Santos Alves.

Boa leitura e ótima semana!

*Ana Busch é Diretora de Redação da Bússola

