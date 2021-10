Dia Nacional do Livro: conheça 31 obras para empreender com sucesso

Empreender é um processo desafiador que requer aprendizado e conhecimento não apenas do mercado de atuação, mas sobre tudo o que envolve esse momento, pois há riscos e desafios que devem ser superados de forma leve. Por isso, contar com a experiência de outras pessoas que já passaram por algumas situações é essencial para todos aqueles que querem participar desse ecossistema. Durante a pandemia e com a falta de networking presencial, isso ficou ainda mais evidente, reforçando a importância da leitura de obras.

Segundo pesquisa do Sindicato Nacional dos Editores de Livros e da Nielsen BookScan, agência de monitoramento de vendas de livros, somente no primeiro semestre deste ano, mais de 28 milhões de obras foram vendidas no Brasil, um salto de 48,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro que acontece nesta sexta-feira, 29, a Bússola listou 31 obras indicadas por empreendedores brasileiros, que contribuíram para que os profissionais atingissem o sucesso no universo dos negócios.

O Poder do Agora - Autor: Eckhart Tolle

Indicado por Rodolfo Ribeiro, CEO da 7waves, a obra aborda a importância de viver o presente, já que para alcançar mudanças é preciso começar no agora. O livro mostra a essencialidade de deixar para trás o falso ego e fala sobre a revisão da estratégia de vida.

Receita Previsível - Autores: Aaron Ross e Marylou Tyler

Indicação da Tatiana Pezoa, CEO da Outbound Sales, o livro traz uma provocação para todos aqueles que lidam com vendas e incentiva para que sejam protagonistas dos resultados, ou seja, assumindo o controle da receita, fazendo com que seja totalmente previsível. A obra traz casos reais e ensina os passos de como colocar em prática o processo de vendas outbound.

Os Cinco desafios das Equipes - Autor: Patrick Lencioni

Indicado por Armindo Sgorlon, CEO da SGA TI em Nuvem, a obra é uma fábula realista sobre liderança, trazendo cenários e personagens familiares. Ao longo da história, são apresentadas instruções diretas para superar os obstáculos relacionados com o trabalho em equipe, além de ajudar leitores a otimizarem o processo de gestão.

A Estratégia do Oceano Azul - Autores: W. Chan Kim e Renée Mauborgne

Indicação de Jefferson Araújo, CEO da Showkase, o livro fala sobre como deixar negócios mais competitivos e como abraçar oportunidades para permitir que empreendimentos cresçam. Os autores trazem as ferramentas essenciais que qualquer organização pode usar para ganhar espaço e incentivam o vencimento de barreiras.

Se Disney Administrasse seu Hospital: 9 1/2 Coisas que Você Mudaria - Autor: Fred Lee

Indicado por Anthony Eigier, CEO da NeuralMed, a obra é importante para quem atua com serviços, pois ela aborda como o atendimento atencioso e único gera admiração. Traz importantes insights sobre cultura, estratégia, cortesia e encantamento dos clientes.

Cultura Inovadora Humanizada: Os pilares para desenvolver uma cultura inovadora de brilho nos olhos! – Autor: Daniel Rodrigues

Mentor de negócios no InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups da América Latina, e fundador da CCLi Consultoria Linguística, Daniel Rodrigues lança neste mês um livro que promete inspirar outros empreendedores no desafio de implantar uma cultura de inovação. Para isso, descreve seis fundamentos básicos: propósito, liderança, pessoas, ambiente, processos e resultados.

Alta Performance em Vendas: Como fazer amigos & Influenciar Clientes Para Aumentar Suas Vendas - Autores: Dale Carnegie, J. Oliver Crom e Michael Crom

Indicado por Rafael Gianesini, CEO e cofundador da Cidadania4u, o livro é um clássico na área comercial e desmistifica o processo de vendas com dicas que vão desde a prática até psicológicas, como o motivo por trás do interesse no produto.

Os Eleitos - Autor: Tom Wolfe

Indicado por Paulo Castro, CEO do Contbank, o livro é uma biografia sobre os pilotos envolvidos em experiências de foguetes americanos no pós-guerra e documenta as histórias dos primeiros astronautas do Projeto Mercury, primeiro projeto tripulado de exploração espacial feito pela NASA.

Os Segredos da Mente Milionária - Autor: T. Harv Eker

Indicado por Leandro Campos, CEO da Nvoip, o livro tem como principal objetivo inspirar os leitores a adotarem hábitos financeiros saudáveis, com planejamento e expertise de pessoas bem-sucedidas.

Ponto de Inflexão - Autor: Flávio Augusto da Silva

Indicado por Vinícius Bicalho, Mestre em Direito no Brasil e nos Estados Unidos e especialista em imigração e internacionalização de negócios na Bicalho Consultoria Legal, o livro tem uma linguagem acessível e com inúmeros exemplos de situações reais da vida do empreendedor Flávio Augusto. Além disso, o livro demonstra o quão é importante você ter a real noção do momento que está vivendo quando toma as suas decisões.

Onde os sonhos acontecem - Autor: Robert Iger

Indicado por Nelson Montenegro, Diretor WAP Filial, o livro conta sobre a persistência e a resiliência que Robert Iger, CEO da The Walt Disney Company, teve desde o início de sua jornada, contando sobre todas as suas provações e mentorias.

O lado difícil das situações difíceis – Autor: Ben Horowitz

Indicado por Thiago Campaz, CEO do VExpenses, diferentemente da maioria daqueles que contam sempre sobre histórias de sucesso e faz tudo parecer simples, faz questão de colocar um holofote nas inúmeras situações difíceis na vida de um empreendedor.

Sonho Grande - Autora: Cristiane Correa

Indicado por Rodrigo Petroni, CEO e Cofundador da UPM2, o livro é fundamentado na trajetória de três grandes empreendedores brasileiros. A partir de ideias incipientes, os personagens da obra revolucionaram o mercado e construíram um dos maiores impérios bilionários dos últimos 40 anos.

Coração de Líder - Autor: Marco Fabossi

Sugerido por Fábio Oliveira, CEO da Salesfarm, o livro é indicado para aqueles que desejam se tornar líderes e inspirar pessoas através do exemplo.

Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir - Autor: Simon Sinek

Indicado por Mateus Magno, co-CEO da Sambatech e Samba Digital, o livro analisa como pensam, se comunicam e agem os grandes líderes, e, por meio dessas histórias, mostra que quando as pessoas descobrem seu propósito no próprio trabalho, passam a acreditar no que estão realizando e se dedicar com mais intensidade, inspirando colegas de trabalho e até clientes.

Arriscando a Própria Pele - Autor: Nassim Taleb

Indicado por Alexandre Bossi, CEO e um dos fundadores da Pandhora Investimentos, o livro fala sobre assumir riscos e, de forma provocativa, faz questionamentos sobre as pessoas que não lidam com as consequências das próprias decisões, abordando como isso deveria ser encarado como uma filosofia de vida.

C.H.O.Q.U.E.: Tratamento para o surto empreendedor - Autor: Marcus

Linhares

Sugerido pelo autor Marcus Linhares, que é fundador e CEO da Bipp, o livro é para quem finalmente quer começar a empreender. Antes do primeiro passo ou investimento, o autor traz algumas reflexões para que o futuro empreendedor reflita sobre o mercado em que quer atuar, se ideia de fato é inovadora, e muitos outros pontos importantes para quem deseja iniciar um negócio de sucesso.

Avalie o que Importa - Autor: John Doerr

Indicado por José Muritiba, Diretor Executivo da Abstartups, o autor revela como o sistema de Objetivos e Resultados-chaves (OKRs) ajudou Big Techs a alcançarem um crescimento sem igual e como isso pode ajudar qualquer organização a alcançar bons resultados.

Reinvente sua empresa - Autores: David Heinemeier Hansson e Jason Fried

Na opinião de Amure Pinho, empreendedor há mais de dez anos e fundador do Investidores.vc, os autores compartilham suas experiências como empresários e explicam como pensam em relação aos negócios. O livro se destina a quem está procurando dicas para aumentar a eficiência operacional de forma mais inteligente e alcançar o sucesso.

The Lean Startup- Autor: Eric Reis

Indicada por Eduardo Córdova, CEO do market4u, a obra — que já se tornou referência — reúne histórias reais e exemplos de empresas que se transformaram ao implementar esse modelo revolucionário chamado de startup enxuta.

Storybrand: Crie mensagens claras e atraia a atenção dos clientes para sua marca - Autor: Donald Miller

Indicado por Frederico Menegatti, CEO e fundador da Getrak, o livro dá a possibilidade dos leitores criarem uma consciência sobre a competitividade e tem como chave a revelação de um segredo sobre o mundo dos negócios, que consiste em como deixar os produtos, ideias ou serviços mais atrativos.

Gestão do Relacionamento e Customer Experience - Autor: Roberto Madruga

Indicado por Tomás Duarte, co-fundador e CEO da Track, a obra possui uma abordagem especial ao conceito e à prática do autor em Customer Journey Mapping, cada vez mais usada no mundo inteiro. É possível identificar o quanto o comportamento do consumidor mudou nas redes sociais, plataformas de compras online, nos chatbots, entre outros. Hoje, o cliente é imperativo para os negócios.

Pense simples - Autor: Gustavo Caetano

Indicado por Andrew Martinez, CEO da HackerSec, o livro mostra que, ao contrário do que se pensa e diz por aí, inovar é simples. A inovação é o cálice sagrado do negócio de sucesso, portanto, a obra ensina como o fracasso pode moldar a mentalidade para o sucesso, a lógica da simplicidade para estimular a inovação e, principalmente, a importância de ser ágil e leve para se manter com alto potencial inovador.

A Startup Enxuta - Autor: Eric Ries

Indicado por Fernando Géa, Country Manager Brasil da Aivo, o livro é uma base para qualquer empreendedor no mundo atual. A partir de histórias reais e lições das empresas mais dinâmicas, o autor auxilia na construção do mindset ideal para enfrentar as constantes mudanças no comportamento do consumidor e como entendê-las com profundidade.

Mais Esperto que o Diabo - Autor: Napoleon Hill

Indicado por Samilla Dornellas, CEO da Far.me, o livro tem como propósito desvendar as armadilhas mentais que as pessoas criam para si mesmos, sabotando a sua própria liberdade e seu direito de viver uma vida cheia de desafios, alegrias e independência.

De Zero a Um - Autor: Peter Thiel

Indicado por Ralf Germer, CEO da PagBrasil, a obra traz uma visão diferente sobre monopólios, que segundo o autor, estão relacionados com progresso, e não com competições. Apresentando uma visão otimista do futuro e uma forma original de pensar sobre inovação, ensinando os leitores a fazerem perguntas que levem a encontrarem valor em lugares inesperados.

O líder 360º - Autor: John C. Maxwell

Indicado por Vinicius Callegari é CCO e Head de Desenvolvimento Comercial da GaussFleet, o livro tem como objetivo mostrar o verdadeiro espírito de um líder e reforçar que não apenas pessoas em cargos de chefia podem ser considerados e agir como líderes. Com a obra é possível perceber que influenciar pessoas vai muito além de cargos.

As cartas de Bezos: 14 princípios para crescer como a Amazon - Autor: Steve Anderson

Indicado por Daniel Goettenauer, especialista em Inovação do Manaus Tech Hub, iniciativa do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, o livro aborda os ensinamentos de Jeff Bezos, presidente e CEO da Amazon. A ideia é entender como ele transformou sua empresa em um dos maiores sucessos de todos os tempos. Sendo assim, o especialista em tecnologia e risco, Steve Anderson, fez uma análise rigorosa das cartas escritas por Bezos aos acionistas, identificando 14 princípios de crescimento da Amazon.

Marketing 4.0 - Autores: Philip Kloter e Iwan Setiawan

Indicado por Éder Medeiros, CEO do Melhor Envio, ele traz a migração do marketing tradicional para o digital, onde mesmo com mais distrações, transforma o processo de compra ainda mais pessoal. É um excelente livro para o empreendedor iniciar seu processo de marketing no meio digital e alavancar suas vendas.

Smart Money: A arte de atrair investidores e dinheiro inteligente para seu negócio – Autor: João Kepler

Sugerido pelo autor João Kepler, investidor e CEO da Bossanova Investimentos, o livro retrata um cenário muito comum vivido por muitos empreendedores — o de atrair investidores e dinheiro para o negócio. De acordo com a narrativa de Kepler, “o empreendedor é quem deve escolher o seu investidor e não ao contrário”. Com toda sua experiência, ele mostra o caminho das pedras com dicas valiosas e explica o passo a passo para conseguir superar os obstáculos, conquistar bons parceiros e atrair investimento para sua empresa.

Você Está Louco!: Uma vida administrada de outra forma - Autor: Ricardo Semler

Indicado por Pedro H. R. Araújo Cardoso, CEO da Group Energia, o livro mistura abordagens sobre o universo da gestão empresarial com a filosofia de vida e biografia do autor, que não acredita na estrutura hierárquica e defende a ideia de uma gestão horizontal, na qual os colaboradores também participam das tomadas de decisões, para o verdadeiro sucesso das companhias.

