Design é problema

Calma, vou explicar!

Impossível falar de design sem falar de problema.

Um está diretamente ligado ao outro. Design, entre outras coisas, é projeto, e para termos um projeto temos que ter um problema para resolver, não tem jeito. Nessa jornada é fundamental a empatia.

Se eu fosse desenhar (mania de designer) seria algo nessa ordem: Criatividade: fator individual, de nascença, exercite sempre que possível > Inovação: a soma da criatividade de um grupo, aplicada para a resolução de um problema > Design: o projeto, o resultado.

Inovação é diretamente ligada ao Design. Sua definição? O NOVO, ponto. Não tem como fugir disso. Inovação muda rotinas, comportamentos, quebra paradigmas.

Recentemente fomos praticamente obrigados a inovar. Um fator importante que se destacou com essa nova realidade foi justamente o design. O designer, além de outras coisas, antecipa tendências e gerencia mudanças com a criação/especulação de futuros: futuros possíveis, prováveis e preferíveis. Ele desenha jornadas com pesquisas, probabilidades e tendências.

Viu, adoramos um problema!

* Rodrigo Lage é designer estratégico, Inovação & Insights da FSB Comunicaçãodesign

