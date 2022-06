Descomplica e Porta dos Fundos lançam série que une educação e humor

A Descomplica, maior edtech da América Latina, que usa entretenimento para educar e democratizar o acesso ao ensino no país, lança a websérie cocriada com o Porta dos Fundos, um dos canais de humor de maior sucesso e alcance do Brasil. O projeto é composto por sete vídeos que irão debater de forma intuitiva e divertida a importância das chamadas soft skills para acelerar a carreira dos jovens.

“Emprestamos o humor para fomentar a reflexão sobre os efeitos do mercado de trabalho nas novas gerações e o impacto desse novo cenário. Muitos jovens ingressam em uma vaga por possuírem as conhecidas hard skills, as habilidades técnicas que são pré-requisitos para a empresa. Para haver, de fato, bom desempenho profissional é necessário ir além. Trouxemos para a websérie os debates sobre as soft skills, ou seja, as habilidades interpessoais que interferem na facilidade de interagir com as pessoas, no perfil de liderança, na boa capacidade de comunicação, entre outras características”, afirma a Luciana Feres, CMO da Descomplica.

A Descomplica encontrou no Porta dos Fundos identificação imediata ao usar humor para ampliar a discussão por meio de uma nova abordagem. Os vídeos destacam, por meio do entretenimento, a importância do desenvolvimento das competências e habilidades pessoais nas realizações profissionais, dentro de um cenário cada vez mais complexo.

“Trabalhamos fortemente com uma pedagogia digital que transforma o universo da educação em algo mais leve, objetivo e que contribui com o autoconhecimento de nossos alunos”, diz a executiva, que ainda confirma a percepção de que o ambiente profissional está cada dia mais preocupado em procurar perfis de colaboradores abertos às mudanças e aos aprendizados comportamentais.

A websérie traz temas como mapa mental, escuta ativa, pensamento sistêmico, gestão de tempo e de recursos, respeito às diferenças, valores e fortalezas. A produção dos vídeos é um projeto do Porta dos Outros, unidade que tem como objetivo desenvolver e produzir conteúdos originais para marcas se relacionarem com sua audiência. A série já faz parte da segunda iniciativa da Descomplica com o Porta dos Fundos. “Usamos com inteligência e leveza a sintonia entre os universos da educação e do entretenimento, para levar ao público reflexões relevantes de forma bem humorada. Nosso jeito de trabalhar tem tudo a ver com a Descomplica, por isso os projetos em parceria com a empresa têm dado muito certo”, declara Ian SBF, cofundador do Porta dos Fundos.

Os vídeos estarão disponíveis na landing page da Descomplica, além dos canais da edtech (YouTube e redes sociais) e também no canal do Porta dos Fundos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também Startup de aparelho invisível triplica faturamento e contrata Tatá Werneck

Como o mercado brasileiro de assinaturas supera “fadiga de streaming”

TikTok: a mais promissora mídia social provoca mudanças na concorrência