Startup de aparelho invisível triplica faturamento e contrata Tatá Werneck

A SouSmile, startup de alinhadores dentais – os aparelhos invisíveis –, vem triplicando seu faturamento ano contra ano e acaba de contratar a comediante Tatá Werneck para sua nova campanha publicitária.

No Brasil, 45 milhões de pessoas têm problemas de má oclusão dos dentes e apenas 2 milhões de tratamentos são iniciados por ano. Desse número, só 4% são feitos com aparelho invisível, que tem entre os benefícios ser mais previsível, discreto e higiênico.

Segundo Michael Ruah, CEO da SouSmile, alguns dos motivos pelos quais ainda é baixa a adesão do tratamento no Brasil é o desconhecimento do produto, além dos preços proibitivos para a maioria da população que costumam ser praticados no mercado.

“Queremos ampliar o alcance da marca mostrando que o alinhador invisível oferece um tratamento descomplicado e com o melhor custo-benefício do mercado”, diz ele.

Na campanha, Tatá Werneck vai contar sua história de vida real, de quando tinha vergonha de rir por insegurança de mostrar seus dentes. “Quando pequena eu tinha vergonha de sorrir, mas hoje entendo que meu sorriso é só meu e também quero ajudar as pessoas a saberem que cada sorriso é único", afirma.

A ação faz parte da série de inovações que a SouSmile vem implementando na startup. Esses avanços no negócio mantém a SouSmile com ritmo de crescimento acelerado. “Estamos crescendo três vezes ano contra ano e otimistas com o futuro. Acreditamos que a parceria com a Tatá vai impulsionar ainda mais o alcance da nossa marca”, declara o CEO.

