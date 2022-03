Debata sobre produtividade neste webinar gratuito

O Brasil vem apresentando uma evolução insignificante de indicadores de produtividade nas últimas décadas. Mesmo em setores onde a produtividade tem melhorado, a qualidade da infraestrutura permanece como um desafio. Pensando nisso, o Imagine Brasil promove um webinar sobre produtividade e infraestrutura nesta terça-feira, 8, a partir de 18h, no YouTube e LinkedIn da Fundação Dom Cabral (FDC), que coordena a iniciativa.

Os avanços nos investimentos em infraestrutura dos últimos anos podem impactar significativamente a produtividade da economia brasileira? Até que ponto melhorias no ecossistema digital são fundamentais para o desempenho de empresas? O evento busca responder a essas e outras questões.

O mediador do webinar é o professor Associado da FDC, Carlos Braga, que já foi diretor de política econômica e dívida do Banco Mundial. O encontro online vai contar com as participações de Paulo Resende, que é professor e diretor do núcleo de infraestrutura, supply chain e logística da Fundação Dom Cabral e pesquisador responsável pela plataforma de infraestrutura em logística de transportes; Fernando Paes, diretor-executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários e de Mary Ballesta, diretora global de inovação da Stefanini.

Para o Imagine Brasil, o desafio é construir um projeto integrado para alcançar ganhos de produtividade gerados pela articulação da sustentabilidade ambiental com a economia digital e a inclusão econômica e social.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Covid: Brasil se aproxima de 650 mil mortes, mas contágio está em queda

Taxas de juros nas alturas: 5 dicas para a vida do seu negócio decolar

Fabricantes de alto-falante esperam crescer com fim de antidumping