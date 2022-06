Incor lança app de treinamento com modelos 3D para cenário pós-covid

Por Bússola

Usar modelagem 3D para estudo do corpo humano na medicina não é novidade. Mas uma parceria entre a healthtech MedRoom e o InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) levou a tecnologia a um novo patamar.

"Não se tratava de criar apenas um aplicativo e conteúdo usando modelagem, pois essa tecnologia já está disponível há algum tempo. Mas a inovação que é relevante vem de agregarmos tecnologias existentes para desafios novos como foi a pandemia. Buscar um novo método de capacitação com simulação realística, educação de impacto e conteúdo especializado foi um grande desafio que nossas equipes do InovaInCor e da área pulmonar do InCor, bem como a equipe da MedRoom, aceitaram encarar", diz Guilherme Rabello, head de inovação do InovaInCor.

O aplicativo, que agora está disponível para profissionais da área e estudantes, foi implementada ao longo de 2020 como ferramenta de treinamento on-line do projeto TeleUTI InCor, que capacitou e assessorou profissionais de unidades de terapia intensiva de hospitais públicos paulistas, para tratamento de pacientes graves de covid-19, seguindo protocolos de atendimento validados pelas principais universidades do País (USP, Unicamp, Unesp e Unifesp) e pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

“A pandemia trouxe diversos desafios para a área de UTI, dentre eles, o de treinarmos rapidamente inúmeros profissionais no manejo de pacientes graves afetados pela covid-19. Desenvolver dentro do nosso projeto TeleUTI InCor um aplicativo de treinamento, simulação, educação e atualização das equipes multiprofissionais foi uma das premissas para trabalharmos com a MedRoom nesse projeto”, afirma Carlos Carvalho, diretor da UTI Respiratória do InCor.

A nova versão do aplicativo trará novidades como acesso mobile, conteúdos de introdução à anatomia e também três casos clínicos para treinamentos.

