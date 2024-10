Dá pra ganhar pontos Livelo comprando na Shopee? Agora sim

Depois de dar pontos por abastecimento com a Km de Vantagens e deixar cor de rosa a caixa da Amazon, a Livelo passa a conceder pontos por compras online no marketplace da sua nova parceira: a Shopee.

A partir de agora, os clientes do programa poderão juntar pontos ao comprar os produtos vendidos no app da plataforma que possui mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados.

A paridade para acúmulo será de:

Dois pontos por real gasto para novos clientes

Um ponto a cada dois reais gastos para compras recorrentes.

Mas até o dia 24 as condições serão diferentes

Para dar o pontapé inicial na parceria, a Livelo criou uma campanha promocional.

Até a quinta-feira desta semana, dia 24 de outubro:

Cada real gasto por novos usuários da Shopee renderá quatro pontos na empresa de benefícios

Para consumidores recorrentes, cada real gasto renderá d ois pontos .

Os pontos podem ser trocados por:

Produtos no Shopping Livelo

Viagens e serviços no ecossistema do programa

A empresa também possibilita transformá-los em dinheiro por meio da solução de cashback e usá-los para realizar pagamentos via Pix, no checkout de marcas parceiras ou no caixa de estabelecimentos físicos.

Consumidores podem conferir mais detalhes aqui.

O que está por trás dessa estratégia da Livelo?

“A Livelo busca fazer parte de todos os momentos da vida dos consumidores. Com a Shopee, nós garantimos que eles tenham ainda mais opções na hora de otimizar os gastos ao juntar pontos com cada compra realizada”, diz Marcelino Cruz, diretor executivo de Desenvolvimento de Negócios B2B da Livelo.

A empresa de recompensas já conta 270 parceiros e em 2023 fechou com marcas como Unicred e Pão de Açúcar. Para a Livelo, a prioridade é expandir as opções do cliente.

