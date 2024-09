Amazon muda cor dos pacotes para rosa e oferece pontos como recompensa

A Livelo segue com uma estratégia de expansão das parcerias com o intuito de oferecer uma grande variedade de possibilidades para seus clientes.

Nos últimos meses, a empresa de recompensas estabeleceu parcerias com Stix, Unicred e Km de Vantagens. Agora, com o objetivo de se aproximar ainda mais do cliente, ela vai lançar uma campanha inédita com a varejista americana Amazon.

Durante as próximas três semanas, as caixas de pedidos da Amazon Brasil e do app Amazon Shopping serão personalizadas com a cor rosa, assinatura da Livelo, e vão conter QR Codes para resgate de pontos.

“Aqui trabalhamos para inovar sempre, essa iniciativa faz com que a Livelo fique ainda mais próxima e conectada aos clientes. Essa ação tangibiliza o fato de que tudo que é feito no dia a dia pode virar pontos Livelo e que esses pontos podem ser trocados por inúmeras recompensas, desde viagens, produtos e até cashback”, diz André Fehlauer, CEO da Livelo.

Experiência em realidade aumentada

Para diferenciar a experiência, os QR Codes nas caixas da Amazon exibem uma apresentação em realidade aumentada.

Depois, o consumidor é redirecionado para a página da empresa na Amazon Brasil, onde pode explorar formas de como acumular e usar pontos para pagar total ou parcialmente suas compras no e-commerce.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a agência AlmapBBDO, que ficou responsável pela estratégia e criação da campanha. Mel Carvalho, Head de Mídia da empresa, destaca a relevância de ações como essa:

“Integrar a realidade aumentada nos pacotes transforma o recebimento de uma encomenda em uma experiência interativa e memorável. Essa abordagem não só estreita os laços entre a Livelo e seus participantes, mas também fortalece o impacto da conexão com os consumidores através de um momento de interação verdadeiramente único”.

A estratégia se chama “On Package Ad”

Segundo Flavia Spinelli, líder de Agências e Parcerias para Amazon Ads Brasil, “o On Package Ad permite que os anunciantes alcancem os clientes em um ponto altamente esperado de sua jornada de compra: o unboxing. Buscamos continuamente reinventar a experiência de onde e como os clientes descobrem novos produtos e marcas”.

A parceria sólida entre a Livelo e Amazon Brasil

Desde novembro de 2021, já é possível acumular pontos Livelo pelo aplicativo Amazon Shopping ou pela Amazon.com.br. Em março de 2023, as marcas expandiram a parceria e passaram a permitir que o participante pague com pontos o valor total ou parcial das compras.

