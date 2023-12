Parceria Livelo e Stix permite pagamento com pontos nas lojas do Pão de Açúcar

Esta semana a solução PagStix, solução do ecossistema de programas de fidelidade Stix, passou a aceitar pontos Livelo como parte do pagamento em compras realizadas nas lojas físicas do Pão de Açúcar. A grande marca se junta à Droga Raia e Drogasil, redes de farmácias parceiras da Stix, que já permitiam o uso de pontos Livelo para pagar parte do valor das compras desde setembro.

A parceria entre as empresas tem o objetivo ampliar as possibilidades oferecidas aos consumidores. Para a Livelo, que este ano também firmou parceria com a Unicred, a negociação reforça seu projeto de expansão, que visa alcançar mais possibilidades de uso de pontos e benefícios adicionais para o dia a dia dos seus clientes.

”Os primeiros meses da parceria com a Stix foram um sucesso, principalmente porque conseguimos ajudar os consumidores a otimizarem os gastos do dia a dia através do uso dos pontos e trouxemos mais um argumento de venda para os estabelecimentos. Agora, com a expansão para marcas de diferentes segmentos, oferecemos mais liberdade de escolha para os participantes, que terão uma nova opção de pagamento em supermercados”, destaca Marcelino Cruz, Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios B2B da Livelo.

A funcionalidade está sendo implementada de forma gradativa e já está disponível em 27% das lojas do Pão de Açúcar. A expectativa é que no início de 2024 ela já esteja disponível em todas as unidades físicas da marca no país. A conclusão do projeto e expansão para as lojas da Sodimac e Extra acontecerá nos próximos meses, oferecendo outras vantagens para os mais de 44 milhões de clientes Livelo.

O que é o PagStix?

Lançado pela Stix em 2021, a solução é responsável por quase 80% das trocas de pontos stix nas lojas físicas. O sistema funciona de maneira simples: a pessoa se dirige ao caixa para pagar suas compras, informa seu CPF e automaticamente o PagStix verifica se ele possui pontos stix suficientes para trocar, disponibilizando a opção de pagar parte da compra. Para autorizar a operação, basta digitar a pergunta de segurança solicitada e

“A expansão da parceria com a Livelo para mais uma grande marca traz muito mais vantagens e economia para os brasileiros. Agora, por meio de PagStix, clientes Livelo poderão economizar de um jeito simples e rápido nas compras de farmácias e supermercados, como já acontecia com os clientes da Stix ao trocar seus pontos stix direto no caixa, sem precisar se planejar para usar seus pontos”, comenta Alexandre Rodrigues, Diretor Comercial e Marketing da Stix. “A união entre Stix e Livelo também é uma grande inovação para o mercado de fidelidade, pois permite o uso de mais uma moeda para troca no caixa”, finaliza.

