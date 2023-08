Cristiano Zanetta: potencialize o desempenho da sua equipe com lições do DISC e das Tartarugas Ninja

Por Cristiano Zanetta*

Compreender o comportamento dos funcionários é essencial para aumentar a eficiência da equipe como um todo. Nesse sentido, uma ferramenta valiosa para alcançar essa análise é o DISC, que proporciona insights que visam potencializar as habilidades de cada colaborador. E essa abordagem também encontra paralelos interessantes no desenho das Tartarugas Ninja, onde cada personagem utiliza suas fraquezas como meio para se fortalecer e superar desafios.

As duas propostas têm em comum o uso da análise de perfil comportamental para uma compreensão mais profunda do indivíduo, sua forma de comportar-se, pensar e agir. Ao fortalecer cada pessoa com base em seus pontos fortes e fracos identificados, é possível potencializar suas habilidades em todos os aspectos da vida, inclusive o profissional.

Análise comportamental DISC

Os estudos da análise comportamental dessa proposta começou com o DISC, criado pelo psicólogo William Moulton Marston (1893-1947), mesmo criador do Detector de Mentiras (Polígrafo), e também da Mulher Maravilha, que identifica quatro estilos básicos de comportamento humano, representados pelas iniciais que compõem o acrônimo DISC:

Dominância (Dominance):

Pessoas com essas características são enérgicas, focadas em resultados e gostam de enfrentar desafios de forma direta. São impulsionados pela ação e pela tomada de decisões rápidas.

Influência (Influence):

São comunicativos, extrovertidos e carismáticos. Eles têm facilidade para se relacionar com os outros e geralmente são motivadores e persuasivos.

Estabilidade (Steadiness):

Pessoas com esses traços são previsíveis, calmas e valorizam a harmonia no ambiente de trabalho. São ótimos ouvintes e trabalham bem em equipe.

Conformidade (Conscientiousness):

São analíticos, precisos e detalhistas. Valorizam a qualidade do trabalho e aderem bem às regras e procedimentos.

Da mesma forma que no DISC, o desenho das Tartarugas Ninja, criado por Kevin Eastman e Peter Laird em 1983, também permite fazer uma análise individual do comportamento, identificando os pontos fortes e áreas a serem melhoradas através dos quatro perfis comportamentais distintos das tartarugas.

Cada uma das quatro Tartarugas Ninja possui uma característica distinta, e suas armas de combate são, na verdade, um contraponto às suas personalidades, fortalecendo-os em seus pontos mais fracos e tornando-os verdadeiros ninjas.

Por exemplo, Raphael (D), o bad boy e o mais violento, recebeu um par de sai - um bastão de metal com duas pontas, uma arma de defesa que serve para desarmar alguém, para trabalhar seu comportamento impulsivo.

Michelangelo (I), o brincalhão e espírito livre, utiliza o nunchaku, uma arma que demanda precisão, contrastando com sua personalidade desatenta - o que o força a ser mais focado. Caso não desenvolva essa habilidade, a arma pode se voltar contra ele mesmo.

Já Leonardo (S), com maior compaixão, coragem e dedicação, possui duas espadas katanas, armas mais mortais, representando um contraponto com sua ética e papel como líder das tartarugas. Embora possua tamanha compaixão, às vezes ele precisa usar da violência para se proteger. A liderança de Leonardo se deve, em parte, ao seu perfil de Estabilidade no DISC, o que equilibra as personalidades fortes dos outros membros do grupo, promovendo uma maior harmonia entre eles - tema abordado em detalhes na minha palestra "Líderes Liderando Líderes"

Por fim, o gênio tecnológico Donatello (C), conhecido por ser o mais inteligente, recebeu um bastão, para aprender a se virar com recursos limitados e ser criativo. Cada arma atribuída pelo Mestre Splinter simboliza uma lição valiosa e única que cada tartaruga possui e pode explorar.

Ao traçar um paralelo com o mundo corporativo, podemos perceber que identificar as potencialidades de cada colaborador, valorizá-las e desenvolver suas habilidades nas áreas de destaque pode evitar a perda de talentos preciosos para a concorrência. Afinal, muitas organizações acabam demitindo colaboradores por falta de conhecimento sobre como melhor aproveitar suas habilidades e valores.

Desenvolvimento e direcionamento

Para o mundo corporativo, o DISC desempenha um papel valioso na identificação de oportunidades de desenvolvimento profissional. Ao compreender as características comportamentais de cada funcionário, os líderes têm a possibilidade de oferecer uma capacitação mais direcionada, visando aprimorar habilidades individuais e maximizar o potencial de cada membro da equipe.

Por exemplo, em uma equipe de vendas, a aplicação do DISC pode revelar que a maioria dos vendedores possui características predominantes no perfil "Influência" (I), sendo comunicativos e persuasivos, porém carentes de habilidades analíticas para questões técnicas dos produtos, características presentes no perfil "C". Com esse insight, a empresa pode oferecer treinamentos específicos para aprimorar as habilidades de argumentação baseadas em dados e análises.

Muitos colaboradores são contratados com base em suas habilidades técnicas, mas acabam sendo desligados por questões comportamentais. Levantamentos, como o realizado pela Page Personnel, mostram que até 90% dos desligamentos estão relacionados a condutas inesperadas ou inadequadas. Nesse contexto, ter uma forte inteligência emocional e habilidades interpessoais, como trabalho em equipe, respeito ao próximo, inspiração e desenvolvimento de pessoas, são essenciais para o profissional se destacar e evitar contratempos, como demissões.

O DISC se apresenta como uma ferramenta fundamental na construção de equipes balanceadas. Portanto, compreender os perfis predominantes dentro do grupo de trabalho possibilita ao gestor reunir pessoas com habilidades complementares, resultando em maior eficiência e eficácia para a equipe como um todo. Além disso, essa abordagem favorece um atendimento ao cliente mais satisfatório, evitando problemas causados por desentendimentos ou falhas na comunicação.

Assim, ao compreender e aprimorar o comportamento dos colaboradores por meio do DISC, a empresa investe no desenvolvimento de seu capital humano, cria um ambiente de trabalho mais produtivo e contribui para a construção de equipes bem-sucedidas e alinhadas com os objetivos da organização.

*Cristiano Zanetta é reconhecido oficialmente pela Warner Bros como o Batman do Brasil, é empresário, palestrante TED e filantropo. Uma das maiores referências brasileiras em humanização que contribuiu para a reinvenção de ações sociais por todo o país.

