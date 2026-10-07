Gestão Sustentável: adiar a transição ecológica pode ser o maior risco do negócio

RESUMO ＋ Um estudo do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com o Instituto ClimaInfo, conclui que o custo da inação climática supera o da transição ecológica no Brasil. O texto defende que empresas incorporem riscos climáticos, descarbonização, adaptação e sustentabilidade à estratégia para preservar a viabilidade de longo prazo.

A discussão sobre sustentabilidade e emergência climática se consolidou como o principal vetor de transformação econômica do nosso tempo.

No entanto, mesmo com as crescentes evidências materiais dos impactos ambientais na economia, muitas organizações ainda tratam a agenda socioambiental como uma externalidade distante, passível de ser gerenciada no ritmo da conveniência corporativa.

Um estudo recente publicado pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com o Instituto ClimaInfo, joga uma luz incontornável sobre a falácia dessa abordagem ao analisar os cenários e custos da transição ecológica no Brasil.

A conclusão principal da pesquisa ecoa uma premissa fundamental da gestão de riscos moderna: o custo de não agir é infinitamente superior ao da transição.

O custo macroeconômico da transição e da inação

No nível macroeconômico, o documento evidencia que a manutenção do atual modelo de desenvolvimento, baseado em uma visão de extração ilimitada, acarreta a acumulação acelerada de perdas financeiras sistêmicas.

Estamos falando do agravamento de eventos climáticos extremos que paralisam a infraestrutura logística, da degradação ambiental que corrói a produtividade agrícola e do aumento generalizado de conflitos por recursos básicos.

Adiar a transição significa, em suma, acumular um passivo ecológico, biofísico, econômico e social que, mais cedo ou mais tarde, será cobrado de toda a sociedade.

Essa lógica estrutural, contudo, não flutua em um vácuo isolado das operações empresariais.

Pelo contrário, ela encontra um espelho perfeito no nível da gestão organizacional, exigindo uma profunda revisão das estratégias corporativas de médio e longo prazo.

Sustentabilidade e riscos na gestão das empresas

Toda organização está inserida em um ecossistema de dependências cruzadas, onde a estabilidade da cadeia de suprimentos, a disponibilidade de insumos e a resiliência das operações estão ligadas ao equilíbrio climático e ambiental.

Quando a gestão corporativa opta por ignorar esses fatores, sob a justificativa de que alcançar modelos mais sustentáveis exige custos que pressionam o balanço trimestral, ela incorre em um erro de avaliação.

Afinal, vulnerabilidades a barreiras comerciais, insegurança energética e exposição a choques climáticos já são riscos tangíveis e quantificáveis.

Quem acredita que postergar investimentos em descarbonização e adaptação climática é precaução está, na verdade, alavancando os riscos de obsolescência e interrupção severa do próprio negócio.

Governança de riscos para a transição ecológica

Para que uma organização continue operando de maneira viável nas próximas décadas, é imperativo que haja uma mudança de postura em relação à governança de riscos.

Isso significa abandonar a reatividade histórica e adotar uma abordagem proativa de mapeamento e reconhecimento das externalidades que vêm sendo deliberadamente negligenciadas pelas matrizes de risco tradicionais.

A transição não se resume a substituir tecnologias ou adotar novas fontes de energia renovável; trata-se de repensar escolhas econômicas e territoriais, reavaliar radicalmente onde investir e como a empresa se relaciona com os ecossistemas naturais e as comunidades em seu entorno.

O verdadeiro desafio das lideranças atuais é incorporar critérios de justiça e sustentabilidade no núcleo duro da estratégia de negócios, compreendendo que a resiliência de uma companhia jamais existirá descolada da saúde do ambiente em que ela opera.

Transição ecológica como vantagem competitiva

Em suma, o Brasil tem um potencial ímpar para transformar essa crise civilizatória em uma de suas maiores oportunidades de desenvolvimento.

Na mesma medida, as corporações que souberem internalizar a urgência da transição ecológica não apenas blindarão suas margens de lucro contra a volatilidade sistêmica, mas também pavimentarão uma vantagem competitiva sustentável e genuína.

A transição não é um evento futuro pelo qual devemos esperar de braços cruzados; ela dita as regras do mercado hoje.

Gestores que não compreenderem que a sustentabilidade é o único pilar sustentador de um negócio a longo prazo acabarão descobrindo, da forma mais letal para suas operações, que a inação é o imposto mais caro que uma empresa pode pagar.