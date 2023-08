Ageless: Desafios e oportunidades na integração de gerações

Por Mauro Wainstock*

Incluir harmonicamente as gerações no ambiente corporativo não é mais uma vontade momentânea ou uma estratégia midiática, mas uma ação que deve ser incentivada genuinamente pelo líder ambidestro – aquele que exige a entrega de resultados hoje e, paralelamente, antecipa futuros. E o envelhecimento populacional está entre as megatendências para o século XXI.

Um estudo conduzido pelas consultorias ASTD Workforce Development e Aspectum revelou um dado alarmante: mais de 30% dos profissionais desperdiçam 5 horas ou mais por semana em conflitos com colegas de diferentes idades.

No Brasil, a média de idade dos empregados no regime CLT já é de 41,3 anos. E está crescendo. Por outro lado, de acordo com o Ministério do Trabalho (janeiro/23), um funcionário fica no mesmo emprego, em média, 19,3 meses. É isto mesmo! Na faixa etária de 18 a 24 anos, este número é de 9,1 meses; os que têm acima de 50 anos permanecem 6,2 anos.

Esta é a atual realidade do mercado. E é com estes dados que precisamos planejar e agir. Nas palestras que realizo, muitas empresas me perguntam: mas então... o que fazer?

Na prática

- Crie um programa de onboarding para funcionários sobre a cultura e os valores da empresa, mas vá além: deixe claro as regras, linguagem a ser utilizada e formas de atuar no quesito diversidade através de guias e treinamentos sobre o tema. A educação é primordial; o engajamento, imprescindível.

- Crie um ambiente de trabalho acolhedor que atenda aos anseios das diferentes gerações, como trabalho remoto, horários de trabalho flexíveis e programas de bem-estar personalizados. Equilíbrio é fundamental; a saúde mental é uma necessidade.

- Promova o intercâmbio constante entre as gerações, seja através de palestras, eventos, squads, hackatons, rodas de conversas e programas de mentorias bilaterais. Integração é sinônimo de criatividade e propicia o surgimento de inovadoras soluções.

- Valorize os variados conhecimentos e experiências. Cada geração possui características únicas e diferenciadas que podem ser extremamente valiosas para a empresa. A consciência se transforma em respeito; a inclusão em lucratividade.

- Disponibilize cursos para o aprimoramento de habilidades comportamentais dos colaboradores e consultorias internas individuais que os ajudem a construir uma carreira crescente e sustentável. Sem possibilidade de evoluir, não há motivação.

- Implemente a “escuta ativa” através de constantes pesquisas, de canais amigáveis de comunicação e ferramentas de denúncias. Métricas são fundamentais, ouvir e atuar concretamente faz a diferença.

Abaixo, exemplos inspiradores:

Cases empresariais globais

- A IBM tem um programa de treinamento chamado "Generations at Work" que ensina os funcionários sobre as diferentes idades e como trabalhar com elas de forma eficaz.

- A Microsoft possui o programa "Employee Resource Groups" que contempla grupos para funcionários de variadas gerações.

- A Mitsubishi criou o “Career Design Center”, exclusivamente para 60+, que oferece consultoria individual para estes profissionais.

- A empresa global de tecnologia Atos lançou um programa para preencher as lacunas de habilidades de seus 21.000 funcionários com mais de 50 anos. Os profissionais definem quais cursos, certificações e treinamentos os beneficiariam e recebem capacitação gratuita ministrada por talentos da organização que se transformam em instrutores dos programas.

- A iniciativa “Senior Experts” da BMW prevê que os trabalhadores aposentados retornem à empresa para compartilhar seus conhecimentos com colegas mais jovens.

- Institutos Nacionais de Saúde dos EUA recrutam pessoas em busca de outras carreiras e quase a metade da força de trabalho da organização tem mais de 50 anos. Eles foram reconhecidos como um dos melhores lugares para trabalhadores mais experientes por suas políticas de trabalho flexíveis, oportunidades de orientar profissionais mais jovens e pelos seus benefícios diferenciados.

E a sua empresa, como está agindo?

Iniciar este movimento não apenas traz pioneirismo, o aprofundamento do senso de pertencimento e a retenção maior dos colaboradores, mas também amplia o desejo pela marca e a aproximação com os consumidores.

Bora fazer acontecer!

*Mauro Wainstock foi nomeado Linkedin TOP VOICE, é mentor de executivos, conselheiro de empresas, palestrante sobre diversidade etária e sócio-fundador do HUB 40+

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Ageless: Frente a frente com o futuro. E agora?

Transição energética no Brasil: potencial e desafios

O potencial do modelo Sustainability-as-a-Service