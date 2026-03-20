Creator economy: o que é o ‘interest graph’, novo sistema das redes sociais 

Durante muito tempo, a navegação nas redes sociais era baseada principalmente no chamado social graph, modelo em que os usuários viam majoritariamente conteúdos publicados por pessoas ou perfis que seguiam. O interest graph é diferente.

Esse sistema de descobrimento e exibição de publicações funciona a partir dos algoritmos, que passaram a analisar sinais de comportamento, como tempo de visualizações, curtidas e compartilhamentos, para identificar quais conteúdos têm maior probabilidade de gerar interesse para cada pessoa.

Esse novo modelo, interest media ou interest graph, é, em resumo: um sistema que conecta usuários a conteúdos com base em seus interesses, e não apenas em suas conexões sociais.

“As redes sociais como conhecíamos praticamente não existem mais. Anos atrás você recebia principalmente conteúdos das pessoas que seguia. Hoje tudo está voltado para o interesse pessoal”, diz Victor Cabral, especialista em creator economy.

E no interest graph, a personalização é esperada

Pesquisas internacionais indicam que a personalização se tornou uma expectativa central no consumo digital. Estudos da McKinsey mostram que 71% dos consumidores esperam interações personalizadas nas plataformas digitais, enquanto 76% se frustram quando recebem conteúdos genéricos ou pouco relevantes.

Na prática, isso significa que um usuário pode consumir conteúdos de criadores que nunca seguiu, simplesmente porque o algoritmo identifica afinidade temática ou comportamento semelhante ao de outros usuários com interesses parecidos.

Outro indicador reforça essa mudança no comportamento da audiência: 81% dos consumidores ignoram conteúdos considerados irrelevantes, pressionando plataformas e marcas a desenvolver experiências cada vez mais personalizadas e alinhadas aos interesses do usuário.

Um alerta de especialista: o impacto é direto para a Creator Economy

A distribuição baseada em interesse permite que novos criadores conquistem visibilidade mesmo sem uma base consolidada de seguidores. Plataformas como TikTok e Instagram passaram a distribuir conteúdos com base no desempenho e na relevância para determinados públicos, ampliando o potencial de alcance de novos perfis.

“Qualquer pessoa com um celular pode criar conteúdo e, se o algoritmo identificar relevância naquele material, ele pode distribuir para grandes audiências, mesmo que o criador não tenha seguidores”, detalha Victor.

Para profissionais que atuam no ambiente digital, como creators, estrategistas e empreendedores, o novo modelo exige uma mudança de mentalidade. A base de seguidores deixa de ser o único ativo relevante e passa a dividir espaço com a capacidade de gerar conteúdos relevantes para diferentes momentos e interesses.

Publicar com frequência, testar formatos e compreender como os algoritmos identificam padrões de interesse tornou-se parte central das estratégias de crescimento nas plataformas.

“Para quem trabalha profissionalmente com internet, é preciso entender esse novo cenário. Hoje, ter milhões de seguidores não significa necessariamente ter relevância no meio de tantos conteúdos.

Se você produzir com criatividade e relevância, mesmo assumindo riscos, pode alcançar grandes audiências. Ao mesmo tempo, vemos influenciadores com muitos seguidores cuja presença e relevância nas plataformas já não são as mesmas”, conclui Victor Cabral.