É o fim das redes sociais? Veja as tendências que vão transformar o marketing em 2025

O marketing está atravessando uma transformação acelerada, impulsionada por tecnologias emergentes, mudanças no comportamento dos consumidores e pela consolidação da inteligência artificial como protagonista das estratégias.

Nesse cenário, surge o questionamento: as redes sociais vão acabar? Tudo indica que deve ser o contrário. A tendência é que novas redes sociais surjam – e quem conseguir se posicionar nesses espaços de forma ágil terá uma vantagem estratégica.

Mas vai além. Veja outras tendências em alta para 2025.

As 5 tendências que transformarão o marketing até 2025

1. Inteligência artificial no centro das estratégias

A inteligência artificial generativa ocupará um espaço central nas campanhas publicitárias. De acordo com a pesquisa “The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value”, realizada pela McKinsey, em junho de 2024, 72% das empresas em todo o mundo já haviam adotado a tecnologia.

Ferramentas de IA já estão sendo usadas para criar conteúdos, personalizar ofertas e automatizar interações com clientes em uma escala inédita.

Dominar o uso estratégico dessas ferramentas — entendendo tanto suas possibilidades quanto suas limitações — é importante para se destacar e construir campanhas mais eficientes e impactantes.

2. Experiências hiperpersonalizadas como diferencial

Em um cenário onde campanhas genéricas não são atrativas, a capacidade de criar jornadas únicas, adaptadas ao perfil e contexto de cada consumidor, se torna uma vantagem estratégica.

Para isso, é imprescindível investir em estratégias orientadas por dados e em ferramentas de análise de comportamento. Quem souber interpretar dados de forma precisa conseguirá antecipar demandas e oferecer experiências que realmente engajam.

3. Conteúdos multimodais e interativos em alta

O formato de conteúdo também passará por uma revolução. A ascensão dos conteúdos multimodais e interativos — como vídeos interativos, realidade aumentada, podcasts e experiências híbridas — exige que os profissionais desenvolvam habilidades versáteis de storytelling.

4. Propósito de marca como pilar estratégico

Além da tecnologia e da personalização, o propósito de marca se consolidará como um diferencial competitivo fundamental. De acordo com estatística divulgada pela 5W Public Relations, 71% dos consumidores preferem comprar de marcas que se alinham aos seus valores.

5. Domínio das plataformas emergentes

À medida que novas redes sociais e ambientes digitais surgem, quem conseguir se identificar e se posicionar nesses espaços de forma ágil terá uma vantagem estratégica.

Cultivar uma mentalidade de aprendizado contínuo, ser atento às movimentações digitais e estar disposto a testar novas possibilidades, garante um preparo maior para aproveitar as oportunidades — e para construir trajetórias de sucesso em um mercado em constante evolução.

