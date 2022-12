Coty lança sua primeira fragrância com refil, Chloé Rose Naturelle Intense

Com o lançamento do refil de Chloé Rose Naturelle Intense, a Coty avança em sua agenda de inovações alinhadas à sustentabilidade. A novidade, agora disponível em diferentes mercados globalmente, está prevista para chegar ao Brasil em março de 2023. E combina três expressivas abordagens. É a primeira fragrância com refil no portfólio da Coty. Submetido à completa avaliação de seu ciclo de vida, realizada por instituição independente, o produto apresenta reduzido impacto ambiental. Por fim, A fragrância Rose Naturelle Intense conquistou a renomada certificação internacional Cradle to Cradle, nível Silver.

Essa iniciativa representa um passo importante na ambição da Coty de se tornar uma indústria líder em sustentabilidade, usando ciência e inovação para proporcionar mudanças transformadoras.

Os novos frascos refil de Chloé Rose Naturelle Intense demonstraram impactos ambientais reduzidos em todos os indicadores de avaliação do ciclo de vida do produto (Product Life Cycle Assessment indicators). Estudos comprovaram que o produto ajuda a reduzir em até 65% as emissões de gases de efeito estufa; 67% o consumo de água; 66% o consumo de energia (3); e 75% o consumo de recursos minerais.

A avaliação do ciclo de vida da pegada ambiental de Chloé Rose Naturelle Intense foi realizada por uma organização independente, denominada Evea, para medir o impacto do frasco e seu refil – desde a escolha das matérias-primas até a avaliação do ciclo vida útil do produto. A Evea aferiu a pegada ambiental do frasco de 100 ml do produto combinado com recarga (via refil) de 150 ml em comparação com cinco frascos tradicionais de 50 ml.

A fragrância Chloé Rose Naturelle Intense tem sua formulação com origem 100% natural, e também recebeu certificação Cradle to Cradle, nível Silver. Renomada internacionalmente, essa certificação atesta a segurança da composição de um produto, utilizando os requisitos-padrão de saúde estabelecidos pela instituição.

“Chloé representa não só um produto de beleza, mas também itens que apresentem relevância para a sociedade e para o planeta. Chloé Rose Naturelle Intense incorpora perfeitamente estes valores”, diz Constantin Sklavenitis, Chief Prestige Brands Officer da Coty. "Sustentabilidade é nosso principal impulsionador de inovação na companhia, e estou orgulhoso de que este lançamento seja mais um passo adiante para contribuir com nossa estratégia de ESG, denominada Beauty That Lasts”, afirma

Inovação de produtos é elemento crucial na jornada da Coty para se tornar um negócio mais circular, ajudando a construir um mundo mais sustentável e inclusivo – conforme estabelecido em nossa estratégia Beauty That Lasts.

Essa novidade sucede outro lançamento de êxito da companhia – Lancaster Sun Sensitive, a primeira coleção vegana, clean e ecológica (ocean-friendly) da marca, que também conquistou ineditamente no segmento de cuidados solares certificado do Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Silver C2C Certified Material Health Certificate). Além disso, vale dizer que a fragrância CK Everyone tornou-se a única no mercado a receber o certificado Cradle to Cradle na categoria ouro, contemplando as cinco frentes críticas de sustentabilidade aferidas.

Depois de reinventar, em 2021, o processo de testagem de fragrâncias, utilizando sensor automático (touchless), tecnologia que permitiu reduzir desperdício, intensificar a condição de biossegurança, entre outros aspectos, a Coty ainda foi além. Em 2022, anunciou parceria com a LanzaTech, o que permitiu o uso de etanol produzido a partir de emissões de carbono capturado da indústria nas fragrâncias da companhia – algo revolucionário para o setor.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: