Consultoria oferece mentoria gratuita para apoiar transformação digital

A Transformação Digital é uma realidade nos negócios brasileiros. Somente em 2021, o investimento em tecnologias da informação nas empresas foi equivalente ao esperado para o período de um a quatro anos, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Algumas propostas, entretanto, podem não funcionar para determinado negócio ou serem implementadas de maneira equivocada.

Quem não sabe por onde começar, pode contar com uma mentoria gratuita do Templo.cc para implementar ou melhorar os processos digitais e culturais nas empresas.

Na mentoria, um consultor vai ajudar a traçar um plano de transformação, saindo do zero. O principal tópico a ser debatido é o ponto de partida das empresas. Para analisar qual a melhor opção, a mentoria gratuita é aberta aos gestores, supervisores, gerentes e diretores que desejam conversar sobre seus pontos fortes e fracos de seus negócios. O bate-papo individual é realizado mediante inscrição.

Na avaliação de Herman Bessler, CEO do Templo.cc, a transformação digital passa por outros pontos, como a transformação cultural e a inovação. Por isso, necessita de uma avaliação profunda. "Partimos da análise à execução, sempre em profundidade. Não nos limitamos apenas a entrega de material. O Templo é por si só um ponto de contato consultivo ao levar conhecimento ao mercado, seja através de suas ações pontuais como Webinários, encontros in loco, como suas ações on going, como produção de artigos e fomentação de discussão de grupos”, afirma.

