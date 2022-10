Meta e FDC lançam estudo inédito sobre inovação e transformação digital

A brasileira Meta, empresa de tecnologia e inovação focada em transformação digital, une esforços com a Fundação Dom Cabral (FDC), uma das principais escolas de negócios do país, com mais de 45 anos de história, no lançamento de um estudo inédito que apresenta, pela primeira vez, o mapa da inovação e transformação dos negócios no Brasil.

O levantamento exclusivo envolve grandes companhias, dos mais diversos setores, para mapear o nível de inovação, pesquisa e desenvolvimento e evolução digital das empresas do país segundo seus líderes e dirigentes. O estudo apontará o que estas companhias entendem e desenvolvem como melhores práticas para os temas em análise e como estão se preparando para os desafios do futuro.

O acordo de colaboração foi firmado entre as duas instituições na terça-feira, 4 de outubro, na sede da Fundação,em Nova Lima (MG), com a presença de Telmo Costa, CEO e fundador da Meta, Tássia Skolaude, chief marketing officer da Meta, Paula Simões, vice-presidente executiva da FDC, e Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, e prevê a realização do projeto pelo período de, no mínimo, três anos. O campo foi iniciado em 10 de outubro, com a primeira edição do Estudo Nacional sobre Evolução da Inovação de Negócios e Digital.

O estudo, que está aberto para respostas, trará ideias e destaques sobre o mercado brasileiro, apoiando a construção de uma análise consistente que apoie o planejamento de novos caminhos para a realidade de negócio brasileira.

