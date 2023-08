Conquistando a confiança do seu público nas redes sociais

Por Natalia Beauty*

O sucesso no mundo do marketing vai além de simplesmente alcançar um grande público. É fundamental estabelecer e conquistar a confiança do seu público – seus seguidores – e posicionar-se como uma autoridade respeitável. Nesse sentido, a construção dessa confiança não ocorre da noite para o dia, pois é um processo gradual que requer dedicação, estratégia, e o mais importante: constância.

O tempo é o alicerce primordial para edificar essa confiança e autoridade, independentemente se estamos falando de plataformas de mídia social ou qualquer outro meio. É um percurso que não admite atalhos, não é uma trajetória instantânea, nem pode ser conquistada por meio de uma única publicação. Em vez disso, é uma jornada gradual que requer dedicação e paciência.

Como conquistar a confiança do público?

Para realmente capturar a atenção dos seus seguidores, é essencial que cada postagem ofereça valor substancial e conhecimento tangível, ao invés de simples publicações que podem passar despercebidas. Não é preciso fazer o uso de uma linguagem rebuscada ou utilizar termos pouco usuais, atualmente as pessoas se conectam a uma linguagem simples e conectiva.

Somente por meio da entrega de uma experiência valiosa é que se poderá deixar uma marca duradoura na mente do público. Contudo, é importante saber que essa técnica inicialmente não levará automaticamente a conversões imediatas em vendas. É preciso nutrir o público, manter a atenção dele e gerar desejo.

À medida que o público começa a notar a consistência de suas postagens de alta qualidade, a sua marca começa a solidificar-se na memória coletiva. As pessoas podem começar a lembrar-se das postagens anteriores que apreciaram e, gradualmente, começam a prestar uma atenção mais dedicada ao seu conteúdo. Esse processo, embora lento, é notavelmente eficaz.

Conforme você continua a entregar conteúdo consistente e de qualidade, o seu público avança de meros espectadores para seguidores ativos. Esse momento é crucial, pois é quando a confiança e a atenção genuína são efetivamente conquistadas, abrindo portas para vendas mais eficazes.

Mas lembre-se: a confiança somente é conquistada quando você permanece fiel a si mesmo e aos seus valores. Caso contrário, seu conteúdo parecerá desconectado se você fingir ser alguém ou algo que não é. Os consumidores de hoje optam por seguir pessoas genuínas, autênticas e transparentes, e isso colabora na construção de uma comunidade forte.

Além da confiança, o que mais é preciso?

Entre os pilares da construção de confiança está a consistência. Por tanto, manter uma regularidade nas publicações, sempre providenciando informações relevantes, precisas e informativas, é uma tarefa desafiadora, mas é justamente isso que o capacitará a emergir como um líder de pensamento no seu nicho. Gradativamente, a sua marca se transforma em sinônimo de credibilidade e expertise.

Um exemplo ilustrativo desse conceito é a obtenção de menções por parte de pessoas que já possuem a confiança consolidada junto ao seu público. Esse tipo de reconhecimento pode ser um veículo para compartilhar uma parcela dessa confiança. Além disso, o envolvimento ativo com a sua audiência, por meio de respostas a perguntas e demonstração de disponibilidade, desempenha um papel decisivo na criação de uma imagem acessível e confiável.

Outro ponto importante é observar os principais players no seu setor. O surgimento notável dessas personalidades não é fruto do acaso, mas sim do resultado de um planejamento estratégico e esforços incansáveis. Por meio dessa análise, torna-se possível identificar as ações que já estão sendo implementadas com sucesso, permitindo assim a busca por formas de se destacar ainda mais no cenário.

Construir confiança e autoridade nos meios de comunicação e nas redes sociais é uma jornada que demanda paciência e uma estratégia sólida. Ao entregar consistentemente conteúdo valioso e engajar com a sua audiência, você estabelecerá firmemente a sua posição como líder de pensamento e conquistará a confiança que é indispensável para o êxito nas vendas. É importante recordar que a confiança é um ganho progressivo, mas o seu impacto perdura e é de valor inestimável.

*Natalia Martins, mais conhecida como Natalia Beauty, é uma multiempreendedora visionária que está sempre inovando na área da beleza e no empreendedorismo feminino

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

O que o seu conteúdo faz pela sua marca?

O poder do instagramável no food service: benefícios e desafios

6 tendências que prometem transformar o setor de comunicação