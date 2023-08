O poder do instagramável no food service: benefícios e desafios

Por Luis Fernando Nardi*

O ambiente instagramável tornou-se uma estratégia cada vez mais popular no mercado do food service. Criar espaços que incentivem os clientes a compartilharem fotos em suas redes sociais têm demonstrado diversos benefícios para os estabelecimentos. Neste artigo, exploraremos as vantagens e desafios desse tipo de ambiente, bem como a importância de inovar e agregar valor para garantir a fidelização dos clientes.

A criação de um ambiente instagramável no food service possui vantagens significativas para a fixação de marca e marketing orgânico. No entanto, é essencial superar os desafios de recorrência e fidelização, investindo em inovação, criatividade e diferenciação para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. A conexão com a Geração Z e a preocupação em oferecer produtos de qualidade e bom atendimento são pilares fundamentais para o sucesso dessa estratégia. Ao equilibrar o encantamento visual com a excelência na experiência do cliente, os estabelecimentos podem aproveitar ao máximo o potencial do ambiente instagramável no cenário do food service.

Vantagens do ambiente instagramável

A principal vantagem de investir em um ambiente instagramável é a possibilidade de fixação de marca. Ao proporcionar um espaço atrativo e único, o cliente será estimulado a compartilhar sua experiência, o que gera um marketing orgânico poderoso. As fotos compartilhadas validam a marca perante o círculo de amizades (seguidores) do cliente, influenciando outros potenciais consumidores a experimentarem o estabelecimento.

Desafios na recorrência e fidelização

No entanto, um dos desafios enfrentados é a necessidade de garantir a recorrência e fidelização dos clientes. Muitos frequentam um local instagramável apenas para tirar fotos, mas não retornam para vivenciar a mesma experiência. Isso exige que o empresário desenvolva estratégias adicionais para manter o interesse do cliente, seja através de um cardápio inovador, eventos temáticos ou outras atrações.

Criatividade e inovação como diferencial

Com a crescente adesão de empresas ao conceito instagramável, torna-se essencial buscar diferenciação através da criatividade e inovação. As empresas que se destacam são aquelas que vão além do simples espaço visualmente atraente e buscam educar o cliente por meio do ambiente. Oferecer informações relevantes, curiosidades sobre os produtos e ingredientes, aumenta o engajamento e a conexão emocional com a marca.

Economia e mudança no ambiente

Um aspecto a ser considerado é a importância de criar um ambiente instagramável com possibilidade de mudança rápida e econômica. Manter o espaço sempre atualizado, sem gastar muito tempo e dinheiro, é essencial para atender às expectativas em constante evolução dos clientes e seguidores nas redes sociais.

Conexão com a Geração Z

A Geração Z, nascida em um mundo conectado à internet, valoriza a experiência compartilhável e instantânea. Por isso, estratégias que se alinhem com essa mentalidade são especialmente interessantes para o futuro dos negócios no food service. O ambiente instagramável atende a essa demanda natural de conectividade.

Produtos de qualidade e atendimento são essenciais

É fundamental lembrar que o ambiente instagramável não substitui a qualidade dos produtos e o bom atendimento. Além de oferecer um espaço atrativo, o estabelecimento deve primar pela excelência em seus produtos e serviços para garantir uma experiência completa e satisfatória aos clientes.

*Luis Fernando Nardi é Fundador e CEO da Assertiva Food Service

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

6 tendências que prometem transformar o setor de comunicação

Jean Carlo Klaumann: “Enquanto ninguém comprou, ninguém vendeu”

Seguradora com acionamento via app tem 97% de satisfação no atendimento