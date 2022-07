Conheça seis práticas de empresas que mantêm alta performance em vendas

Diariamente as empresas enfrentam o desafio de vender mais. Uma pesquisa realizada pela RD Station com mais de 1,6 mil empresas de diversos portes e segmentos aponta que 60% das companhias brasileiras não bateram suas metas de vendas em 2021, e mesmo assim, 67% projetam crescimentos de 10% a 50% em 2022. Além disso, 94% dos negócios concordam que para alcançar bons resultados é preciso ter processos bem definidos, porém, só 31% desses, utilizam metodologias bem estruturadas e escaláveis.

“Esse cenário reflete quanto a falta de dados impacta diretamente a saúde financeira e o desenvolvimentos dos negócios, principalmente falando das pequenas e médias empresas que estabelecem metas sem a interpretação correta das informações do mercado”, afirma Erika Tornice, VP de Revenue da RD Station.

Para escapar desse cenário, confira abaixo seis padrões de ações realizadas por empresas que mantêm alta performance em vendas.

Usam metodologia de vendas

Utilizar metodologia para gestão de vendas é essencial para alcançar o crescimento previsível e escalável. As empresas que estruturam as melhores práticas de mercado, conseguem estabelecer um padrão de ações para um time eficiente focado em alta performance e produtividade

Têm CRM implementado e bem utilizado

O uso de ferramentas de CRM possibilita a base para acompanhamento e gestão de toda a área de vendas como por exemplo a visibilidade da atividade dos times de vendas, melhor gestão de leads, métricas e indicadores, ganho de tempo dos vendedores e maior previsibilidade de resultados.

Times dedicados a sales enablement

Essa função é dedicada a oferecer treinamentos ao time de vendas e é uma tendência entre as empresas que já investem em capacitação. É uma forma de profissionalizar o desenvolvimento dos colaboradores. A área reforça a importância de ter rotinas frequentes direcionadas à educação dos profissionais de vendas.

Possuem um Playbook de vendas

O playbook é o passo inicial para ter um processo bem desenhado, serve como um mapa da operação de vendas e uma ferramenta fundamental para guiar o trabalho do time. Isso porque ele descreve o processo de vendas como um manual de instruções e facilita o treinamento de novos vendedores, a avaliação do trabalho e a correção de abordagens fora do padrão.

Monitoram suas métricas de funil

Acompanhar de perto as métricas, tempo do ciclo de vendas e as taxas de conversão de uma fase para outra do funil contribuem para a tomada de decisões ao longo do período, além de possibilitar uma melhor visão do time como um todo.

Têm uma integração operacional entre marketing e vendas

Tão importante quanto olhar para dentro da área comercial é preciso também olhar para fora da área com uma atuação mais ampla, que rompe as barreiras da sala de vendas e busca entender como outras áreas da empresa podem ser essenciais para alcançar bons resultados. Ter as áreas de Marketing e Vendas unificadas possibilita o olhar para a operação de ponta a ponta para entender oportunidades de sintonia, melhoria de processos e, principalmente, diminuição de custos. Além de contribuir para a tomada de decisão e identificar as alavancas para crescer com mais previsibilidade.

