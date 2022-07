Black Fralda: último dia é hoje; veja como aproveitar descontos de até 60% em produtos infantis

É hoje o último dia da 13ª edição da Black Fralda, campanha nacional de vendas de fraldas e produtos infantis. No evento online, grandes marcas do segmento oferecerão descontos de até 60% em produtos infantis. Entre elas, estão BabySec, Bigfral, Droga Raia, Drogasil, Huggies, MAM Baby, Panvel, Pague Menos, Drogaria Pacheco, Drogaria São Paulo, Pom Pom e Turma da Mônica Baby.

As lojas também estão oferecendo cupons de desconto que podem se acumular com outras ofertas do evento, frete grátis, brindes e mais. Para se inscrever e conferir todas as marcas participantes, basta acessar o site da campanha (www.blackfralda.com.br).

Como aproveitar as melhores oportunidades da 13ª edição da Black Fralda?

Além de contar com as principais marcas tradicionais do segmento infantil, a 13ª edição ainda traz um sorteio de R$ 2 mil na promoção “Tudo para o Meu Bebê – Black Fralda”. Para concorrer, basta se cadastrar no site do evento.

Ao realizar o cadastro gratuitamente, o usuário recebe um número da sorte e um link de compartilhamento para enviar para os amigos. Cada pessoa indicada que se cadastrar pelo link gera mais um número da sorte para o usuário e aumenta ainda mais as suas chances de ganhar.

Para completar a experiência do consumidor, há ainda uma extensão que ajuda o cliente a comparar preços dos produtos. A novidade pode ser usada durante a campanha, de 11 a 17 de julho, bem como em outros períodos do ano. É necessário instalar a extensão no navegador durante a pesquisa.

Retornos e fim social da Black Fralda

Desde a sua primeira edição, a Black Fralda já gerou mais de R$ 5 milhões em vendas. “O crescimento médio da Black Fralda em 2020 foi de 53,67%, comparado às edições de 2019. Desta vez, o crescimento esperado é de 50%, com relação a julho de 2021”, conta Francisco Cantão, diretor da Proxy Media, idealizadora da Black Fralda.

Como em todas as edições, parte das vendas será revertida para uma instituição de caridade. Neste ano, a 13ª edição vai beneficiar as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), instituição que oferece atendimento gratuito de saúde, educação e assistência social para crianças e adolescentes.

“Os pais querem deixar um mundo melhor, mais humano e com mais oportunidades para seus filhos. Parte das vendas é revertida em doações para instituições, que direcionam seus esforços para crianças e adolescentes, desde a primeira edição da campanha. O objetivo é incentivar, cada vez mais, os consumidores a terem conhecimento dessas instituições, gerando esse ciclo do bem que está no DNA da campanha”, explica Cantão.