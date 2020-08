Confirmada na China reinfecção por coronavírus

Pesquisadores de Hong Kong confirmaram hoje que um homem de 33 anos é o primeiro caso documentado de reinfecção por covid-19. O paciente curou-se em abril, mas no início de agosto testou novamente positivo depois de chegar da Espanha. Os registros indicam contaminações por linhagens diferentes do coronavírus.

A descoberta não é inesperada, pois estudiosos debatem imunidade. Pesquisa compara casos e históricos. Cientistas estão atentos, e o caso é tratado com cautela. Detalhes do artigo estão aqui.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 168 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média móvel de óbitos — 24/08/2020 Média móvel de óbitos — 24/08/2020

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje artigos sobre o possível movimento “anti-antisistema” no Brasil e nos EUA; e também a respeito da queda da mortalidade de pacientes com Covid-19 internados em UTIs, com destaque para o Brasil. Confira a íntegra do boletim aqui.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.