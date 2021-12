Como uma startup mineira quer democratizar a energia solar

Uma das principais empresas líderes em transformação energética no Brasil, a Evolua Energia nasceu com um grande propósito: democratizar o acesso à energia solar fotovoltaica no Brasil. Especializada em geração distribuída compartilhada, a startup atende pessoas físicas e PMEs com a oferta de uma energia limpa, renovável e que gera economia na conta de luz dos clientes. Fundada em junho de 2020, a companhia registrou um crescimento de mais de 700% no primeiro ano de operação e projeta ampliar esse crescimento para 2022.

Para isso, a Evolua irá investir R$ 123 milhões em novas usinas solares em Minas Gerais para aumentar sua capacidade de geração de energia. A captação deste recurso, realizada por meio de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) com Selo Verde, foi anunciada recentemente pela empresa.

“Estamos em um ciclo forte de crescimento e chegaremos em breve à capacidade instalada total de 30 megawatts (MW) em menos de dois anos de operação. Nossa expectativa é ampliar esse número para 90 MW instalados até o fim de 2022”, afirma Tarcísio Neves, CEO da startup.

Hoje a startup pode atender aproximadamente 90% do estado de Minas Gerais. O primeiro parque solar da empresa, inaugurado em outubro de 2020, está situado em Pirapora (MG), às margens do rio São Francisco. Uma das novas usinas, inaugurada em outubro deste ano, está localizada na cidade de Nova Ponte. Os demais quatro parques solares serão inaugurados no primeiro semestre de 2022, nas cidades de Montes Claros e Buritizeiro.

A startup também projeta expansão para outras regiões do país em 2022. “Essa expansão reflete o crescimento da empresa e o nosso propósito de democratizar o acesso à energia limpa, renovável e mais barata para as pessoas em suas residências e para as pequenas e médias empresas”, diz Neves.

Economia

Por meio dos parques solares fotovoltaicos, a Evolua produz energia solar e injeta essa energia na rede pública, gerando economia nas contas mensais dos clientes. A empresa tem ganhado notoriedade no mercado por ajudar a transformar a matriz energética no País, e se diferencia pela desburocratização dos seus processos, oferecendo uma jornada simples de contratação para os seus clientes, 100% digital, rápida e fácil.

“A estrutura do serviço oferecido permite ao cliente liberdade na escolha do seu fornecimento de energia. Sem precisar realizar investimento no seu imóvel, os clientes fazem a adesão aos planos da Evolua de forma totalmente digital, compensando seu consumo de energia elétrica, graças à energia injetada na rede da distribuidora local pela Evolua, que se tornam créditos para o consumidor”, declara o CEO.

A empresa disponibiliza atualmente no mercado três planos de contratação — sem qualquer prazo de fidelidade para o consumidor — que podem chegar a até 20% de desconto na conta. Com foco em oferecer facilidade e economia, a Evolua possui hoje mais de quatro mil clientes, entre pessoas físicas e empresas.

