LelloLab implanta logística reversa e energia renovável em Carapicuíba

Por meio do LelloLab, o laboratório de inovação da vida em comum, o grupo Lello começou a implementar, em um de seus condomínios, soluções inovadoras socioambientais voltadas para energia, lixo e água, como: logística reversa de resíduos sólidos, cogeração de energias renováveis e sistemas de economia no consumo da água.

A iniciativa, chamada de Sandbox (termo utilizado para denotar ambientes de experimentação e inovação), tem sido trabalhada no Condomínio Flex, do programa Minha Casa Minha Vida, localizado em Carapicuíba (SP). “Nós chamamos este ambiente de um Sandbox, porque a ideia é efetivamente permitir a cocriação de inovações para melhorar a vida em comum, junto aos moradores, síndicos e toda a comunidade deste local”, diz Filipe Cassapo, diretor do LelloLab.

Segundo Cassapo, o projeto piloto está sendo promovido neste condomínio porque lá vivem pessoas com um nível de demanda social que representa a realidade da maioria dos brasileiros. “Queremos inovações que atendam efetivamente e de forma prática às necessidades sociais e econômicas da maioria da população, para então sermos capazes de fazer, verdadeiramente, alguma diferença na vida das pessoas”, afirma.

Já a síndica do Condomínio Flex Carapicuíba, Ellen Carvalho Rocha, diz que os condôminos aceitaram muito bem a chegada do LelloLab no local. “A aceitação das ações e soluções foi muito positiva aqui no condomínio. Como síndica, não só acredito como credibilizo completamente o projeto. O pessoal ajuda bastante, interage superbem. Aprendo muito com eles e eles comigo”.

A ideia é que esse condomínio seja um modelo de implementação de inovações e soluções socioambientais para os mais de 3.000 condomínios administrados pela Lello. O projeto começa pela prototipação de sistemas de geração energética e beneficiamento de resíduos e a empresa já tem planos de levar esses recursos para condomínios nos bairros de Pirituba e Butantã, em São Paulo.

