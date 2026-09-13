O que o avanço chinês ensina à indústria automotiva brasileira

O avanço da China é uma das principais evidências de que as dinâmicas do setor mudaram de forma permanente (Divulgação)
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Publicado em 13 de setembro de 2026 às 13h00.
Por Alessandro Alves*
A indústria automotiva atravessa uma transformação que vai muito além do lançamento de novos veículos elétricos, híbridos ou conectados.
O que está em curso é uma redefinição dos critérios de competitividade global.
Nesse cenário, preço e qualidade continuam fundamentais, mas já não são suficientes.
O avanço da China é uma das principais evidências de que as dinâmicas do setor mudaram de forma permanente.
Velocidade de desenvolvimento, domínio tecnológico, escala produtiva, integração da cadeia e capacidade de interpretar rapidamente as demandas do consumidor passaram a determinar quem avança e quem perde espaço.
A ascensão chinesa resulta de um projeto construído ao longo de décadas, sustentado por escala, planejamento de longo prazo, desenvolvimento tecnológico e integração das cadeias produtivas.
Essa combinação permitiu que suas empresas deixassem de competir exclusivamente por preço e passassem a ocupar segmentos de maior valor agregado, oferecendo veículos com tecnologia, conectividade, eficiência e ciclos de desenvolvimento cada vez mais curtos.
Esse movimento demonstra que a liderança de mercado não decorre de um único fator.
Ela é resultado de decisões estratégicas contínuas relacionadas à alocação de capital, à inovação, à excelência operacional e, principalmente, à formação de profissionais preparados para lidar com processos industriais cada vez mais complexos.
Os números ajudam a dimensionar essa transformação. Em 2025, a China produziu aproximadamente 35 milhões de veículos e ampliou sua liderança na indústria automotiva mundial.
Mais do que o volume, chama a atenção a capacidade de transformar conhecimento tecnológico em escala industrial e velocidade de mercado.
Essa talvez seja a principal lição para a indústria brasileira: a nova corrida automotiva não será vencida apenas por quem lançar mais modelos ou dominar uma determinada tecnologia.
A vantagem estará com quem conseguir integrar inovação, produtividade, qualidade, custos competitivos e capacidade de execução em toda a cadeia.
A revolução do produto, portanto, exige uma transformação igualmente profunda dentro das fábricas.
Automação, digitalização, inteligência artificial e manutenção preditiva deixaram de ser conceitos futuristas e se tornaram pilares para aumentar a eficiência, reduzir desperdícios, antecipar falhas e aumentar a previsibilidade às operações.
Essa mudança não se restringe às montadoras.
Para os fornecedores, essa transformação já é concreta: os prazos de desenvolvimento estão mais curtos, as exigências técnicas aumentaram e a capacidade de adaptar produtos e processos rapidamente tornou-se um diferencial competitivo.
Os veículos eletrificados, por exemplo, trazem desafios relacionados ao peso das baterias, à distribuição de cargas, à eficiência energética e à dinâmica veicular.
Isso exige componentes mais leves, resistentes e capazes de entregar alto desempenho sem comprometer segurança, conforto e durabilidade.
O Brasil tem condições de ocupar uma posição relevante nesse novo cenário.
Somos o principal polo automotivo da América do Sul, produzimos aproximadamente 2,64 milhões de veículos em 2025 e contamos com uma base industrial estruturada, engenharia qualificada e uma ampla rede de fornecedores.
A chegada de novos fabricantes e investimentos internacionais representa uma oportunidade para ampliar a produção, incorporar novas tecnologias e integrar o país a novas cadeias globais.
Ao mesmo tempo, aumenta o nível de exigência sobre montadoras e fornecedores instalados localmente.
Competitividade, nesse contexto, significa ser capaz de atender diferentes clientes, adaptar processos com agilidade e entregar padrões internacionais de qualidade, custo e desempenho.
O interesse do consumidor brasileiro também acompanha essa mudança.
Um estudo da Timelens, empresa da FutureBrand São Paulo, analisou mais de 110 milhões de menções online e identificou um crescimento de 515% no interesse por marcas automotivas chinesas nos últimos cinco anos.
No mesmo período, as conversas sobre veículos eletrificados avançaram 112%.
Esses dados mostram que não estamos diante apenas de uma disputa entre fabricantes.
O próprio consumidor passou a valorizar atributos como conectividade, conforto, eficiência energética, experiência de uso e incorporação rápida de novas tecnologias.
Para acompanhar essa evolução, a indústria precisa avançar continuamente em produtividade e inovação, sem alimentar uma falsa oposição entre tecnologia e pessoas.
A fábrica inteligente não reduz a importância do capital humano; ela o potencializa.
Dados e inteligência artificial ampliam a capacidade de análise, mas também exigem profissionais preparados para interpretar informações, tomar decisões complexas e conduzir processos de melhoria contínua.
A qualificação das pessoas será tão determinante para a competitividade quanto os investimentos em máquinas, sistemas e infraestrutura.
O futuro da mobilidade será plural.
Veículos elétricos, híbridos e modelos com motores a combustão mais eficientes deverão coexistir em diferentes mercados e aplicações.
Independentemente da tecnologia predominante, a pressão por redução de custos, melhor aproveitamento de recursos e menor impacto ambiental continuará transformando produtos, fábricas e cadeias de fornecimento.
A indústria brasileira não deve interpretar o avanço chinês apenas como uma ameaça comercial. Ele deve ser entendido como um chamado à transformação.
O maior risco para o país não é a chegada de novos concorrentes, mas tentar responder a uma nova dinâmica de mercado com a velocidade, os processos e as estratégias do passado.
Para o Brasil, este é um momento de oportunidade, mas também de decisão.
Temos engenharia, fornecedores, capacidade produtiva e um importante legado industrial. O desafio é transformar esses ativos em competitividade internacional.
A nova corrida da indústria automotiva não será definida apenas nas vitrines ou nos lançamentos de veículos.
Ela será decidida também dentro das fábricas, na capacidade de desenvolver fornecedores, preparar talentos e converter inovação em escala, produtividade e valor para o consumidor.
*Alessandro Alves, CEO da thyssenkrupp Springs & Stabilizers no Brasil.