Bússola
Um conteúdo Bússola

O que o avanço chinês ensina à indústria automotiva brasileira

Inovação, carros elétricos e escala produtiva redefinem a competitividade do setor no Brasil. Saiba os próximos passos para o mercado

O avanço da China é uma das principais evidências de que as dinâmicas do setor mudaram de forma permanente (Divulgação)

O avanço da China é uma das principais evidências de que as dinâmicas do setor mudaram de forma permanente (Divulgação)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 13h00.

Priorizar nos meus resultados Google

Por Alessandro Alves*

A indústria automotiva atravessa uma transformação que vai muito além do lançamento de novos veículos elétricos, híbridos ou conectados.

O que está em curso é uma redefinição dos critérios de competitividade global.

Nesse cenário, preço e qualidade continuam fundamentais, mas já não são suficientes.

O avanço da China é uma das principais evidências de que as dinâmicas do setor mudaram de forma permanente.

Velocidade de desenvolvimento, domínio tecnológico, escala produtiva, integração da cadeia e capacidade de interpretar rapidamente as demandas do consumidor passaram a determinar quem avança e quem perde espaço.

A ascensão do polo asiático

A ascensão chinesa resulta de um projeto construído ao longo de décadas, sustentado por escala, planejamento de longo prazo, desenvolvimento tecnológico e integração das cadeias produtivas.

Essa combinação permitiu que suas empresas deixassem de competir exclusivamente por preço e passassem a ocupar segmentos de maior valor agregado, oferecendo veículos com tecnologia, conectividade, eficiência e ciclos de desenvolvimento cada vez mais curtos.

Esse movimento demonstra que a liderança de mercado não decorre de um único fator.

Ela é resultado de decisões estratégicas contínuas relacionadas à alocação de capital, à inovação, à excelência operacional e, principalmente, à formação de profissionais preparados para lidar com processos industriais cada vez mais complexos.

Os números ajudam a dimensionar essa transformação. Em 2025, a China produziu aproximadamente 35 milhões de veículos e ampliou sua liderança na indústria automotiva mundial.

Mais do que o volume, chama a atenção a capacidade de transformar conhecimento tecnológico em escala industrial e velocidade de mercado.

Essa talvez seja a principal lição para a indústria brasileira: a nova corrida automotiva não será vencida apenas por quem lançar mais modelos ou dominar uma determinada tecnologia.

A vantagem estará com quem conseguir integrar inovação, produtividade, qualidade, custos competitivos e capacidade de execução em toda a cadeia.

A transformação dentro das fábricas

A revolução do produto, portanto, exige uma transformação igualmente profunda dentro das fábricas.

Automação, digitalização, inteligência artificial e manutenção preditiva deixaram de ser conceitos futuristas e se tornaram pilares para aumentar a eficiência, reduzir desperdícios, antecipar falhas e aumentar a previsibilidade às operações.

Essa mudança não se restringe às montadoras.

Para os fornecedores, essa transformação já é concreta: os prazos de desenvolvimento estão mais curtos, as exigências técnicas aumentaram e a capacidade de adaptar produtos e processos rapidamente tornou-se um diferencial competitivo.

Os veículos eletrificados, por exemplo, trazem desafios relacionados ao peso das baterias, à distribuição de cargas, à eficiência energética e à dinâmica veicular.

Isso exige componentes mais leves, resistentes e capazes de entregar alto desempenho sem comprometer segurança, conforto e durabilidade.

O papel do Brasil no cenário automotivo

O Brasil tem condições de ocupar uma posição relevante nesse novo cenário.

Somos o principal polo automotivo da América do Sul, produzimos aproximadamente 2,64 milhões de veículos em 2025 e contamos com uma base industrial estruturada, engenharia qualificada e uma ampla rede de fornecedores.

A chegada de novos fabricantes e investimentos internacionais representa uma oportunidade para ampliar a produção, incorporar novas tecnologias e integrar o país a novas cadeias globais.

Ao mesmo tempo, aumenta o nível de exigência sobre montadoras e fornecedores instalados localmente.

Competitividade, nesse contexto, significa ser capaz de atender diferentes clientes, adaptar processos com agilidade e entregar padrões internacionais de qualidade, custo e desempenho.

O interesse do consumidor brasileiro também acompanha essa mudança.

Um estudo da Timelens, empresa da FutureBrand São Paulo, analisou mais de 110 milhões de menções online e identificou um crescimento de 515% no interesse por marcas automotivas chinesas nos últimos cinco anos.

No mesmo período, as conversas sobre veículos eletrificados avançaram 112%.

Esses dados mostram que não estamos diante apenas de uma disputa entre fabricantes.

O próprio consumidor passou a valorizar atributos como conectividade, conforto, eficiência energética, experiência de uso e incorporação rápida de novas tecnologias.

Para acompanhar essa evolução, a indústria precisa avançar continuamente em produtividade e inovação, sem alimentar uma falsa oposição entre tecnologia e pessoas.

Indústria 4.0 e o capital humano

A fábrica inteligente não reduz a importância do capital humano; ela o potencializa.

Dados e inteligência artificial ampliam a capacidade de análise, mas também exigem profissionais preparados para interpretar informações, tomar decisões complexas e conduzir processos de melhoria contínua.

A qualificação das pessoas será tão determinante para a competitividade quanto os investimentos em máquinas, sistemas e infraestrutura.

O futuro da mobilidade será plural.

Veículos elétricos, híbridos e modelos com motores a combustão mais eficientes deverão coexistir em diferentes mercados e aplicações.

Independentemente da tecnologia predominante, a pressão por redução de custos, melhor aproveitamento de recursos e menor impacto ambiental continuará transformando produtos, fábricas e cadeias de fornecimento.

A indústria brasileira não deve interpretar o avanço chinês apenas como uma ameaça comercial. Ele deve ser entendido como um chamado à transformação.

O maior risco para o país não é a chegada de novos concorrentes, mas tentar responder a uma nova dinâmica de mercado com a velocidade, os processos e as estratégias do passado.

Para o Brasil, este é um momento de oportunidade, mas também de decisão.

Temos engenharia, fornecedores, capacidade produtiva e um importante legado industrial. O desafio é transformar esses ativos em competitividade internacional.

A nova corrida da indústria automotiva não será definida apenas nas vitrines ou nos lançamentos de veículos.

Ela será decidida também dentro das fábricas, na capacidade de desenvolver fornecedores, preparar talentos e converter inovação em escala, produtividade e valor para o consumidor.

*Alessandro Alves, CEO da thyssenkrupp Springs & Stabilizers no Brasil.

Acompanhe tudo sobre:China

Mais de Bússola

Opinião: Audiência não basta, marcas precisam construir comunidades

WhatsApp sem número visível: o que muda no atendimento ao cliente

As habilidades que podem definir quem será promovido até o fim do ano

Como academias de nicho conquistaram espaço no mercado fitness

Mais na Exame

Ciência

Fumo passivo está ligado a 1,6 milhão de mortes por ano, aponta estudo

Esporte

GP da Espanha: Antonelli vence primeira corrida da F1 em Madring

Inteligência Artificial

Da Anthropic a Trump: entenda a polêmica sobre riscos da IA

Negócios

17 franquias baratas a partir de R$ 7.000 para trabalhar de casa