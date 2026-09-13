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Opinião: Audiência não basta, marcas precisam construir comunidades

Estudo revela que a retenção de clientes pode elevar o lucro em até 95%. Entenda por que curtidas já não garantem vínculo com o público na era digital

Marcas que compreendem essa diferença deixam de correr atrás do próximo pico de alcance

Marcas que compreendem essa diferença deixam de correr atrás do próximo pico de alcance

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Publicado em 13 de setembro de 2026 às 07h00.

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Por Marcelo Aquilino*

Durante muito tempo, as marcas se apoiaram na compra de impacto para criar e medir relevância. Alcance, visualizações e impressões… Foram anos acreditando que essas métricas geram atenção.

Muito tempo confundindo lembrança de marca com valor de marca. Mas o mercado já começou a entender que impacto não garante vínculo, e que nenhuma métrica substitui a potência da sensação de pertencimento.

A compra por audiência pode ser o início, mas a comunidade é o que permanece.

O retorno financeiro da retenção de clientes

Essa mudança não é apenas retórica. Um aumento de apenas 5% na retenção de clientes pode elevar a lucratividade em até 95%, dependendo do setor, segundo estudos da Bain & Company.

Ao mesmo tempo, o Sprout Social Index mostra que 91% dos consumidores veem as redes sociais como espaços de conexão e 78% esperam que as marcas promovam esse vínculo.

A conexão, quando genuína, gera retorno: 57% passam a gastar mais com essas marcas e 76% as escolhem em detrimento da concorrência.

O investimento acompanha a percepção de que relevância sustentável depende de relação contínua, não de picos de visibilidade.

A ironia é que esse discurso virou consenso. Hoje, todo gestor de marca fala sobre comunidades, embora poucas marcas realmente mudem suas práticas para nutrí-las de forma consistente.

Quando um tema se torna um lugar-comum, o diferencial deixa de estar na tese e passa a estar na execução. E é aí que esse debate fica interessante.

Método e sensibilidade cultural no lugar do ideal romântico

Construir comunidade não é vislumbrar um ideal romântico de pessoas espontaneamente conectadas a uma marca. Isso é storytelling.

Na realidade, comunidade exige método, rotina e uma visão de longo prazo muito distante das campanhas pontuais.

O primeiro passo é entender que a conexão não emerge de números isolados, mas de sinais contínuos. Dados mostram comportamentos; cultura explica as causas.

Marcas que combinam inteligência analítica com sensibilidade cultural conseguem ler nuances que não aparecem em dashboards:

Os códigos compartilhados, as microtensões, os repertórios que aproximam pessoas de determinados temas e as afastam de outros.

Uma comunidade não se forma porque a marca quer, mas porque encontra um espaço que faz sentido para ela.

E esse espaço só surge quando se entende quem está do outro lado, o que mobiliza esses grupos e que tipo de relação estão dispostos a cultivar.

Comunidade não é propriedade, é ecossistema

Outro equívoco comum é tratar comunidade como algo que a marca "possui". Comunidade não é propriedade, é ecossistema.

Ela continua existindo mesmo sem a presença da marca, e é justamente por isso que é tão valiosa. Em vez de tentar controlá-la, marcas precisam aprender a participar dela.

Isisso significa abandonar a lógica unilateral e autocentrada da comunicação tradicional e abrir espaço para trocas reais, conversas contínuas e rituais que criem familiaridade.

Nesse sentido, falar de comunidade sem falar de prática é ilusório. Não basta ter plataforma, nem investir em linguagem contemporânea.

Sem presença, consistência, experiência relacional e respeito ao tempo das pessoas, nada se sustenta.

Construir comunidade é mais parecido com cultivar do que com plantar. É menos sobre brilhar de vez em quando e mais sobre estar lá todos os dias.

Transformando audiência passiva em comunidade ativa

O grande desafio, e também o grande diferencial, está em tratar os consumidores não como audiência-alvo, mas como participantes de um espaço compartilhado.

Quando isso acontece, algo muda: a marca deixa de ser apenas emissora de mensagens e passa a ser parte de um sistema cultural mais amplo.

E quando uma comunidade reconhece valor real, ela se torna multiplicadora orgânica, coprodutora de sentido e porta-voz espontânea. Não porque foi incentivada a isso, mas porque faz sentido para ela.

No fim, a lógica é simples. Audiência é número; comunidade é vínculo.

Audiência assiste passivamente; comunidade participa.

Audiência vem e vai; comunidade permanece.

E em um mundo de atenção fragmentada, presença é o que define relevância.

Marcas que compreendem essa diferença deixam de correr atrás do próximo pico de alcance e começam a construir algo muito mais duradouro: relações que têm memória, afeto e reciprocidade.

Porque quem pertence, fica. E as marcas que conseguem gerar pertencimento, essas sim atravessam o tempo.

*Marcelo Aquilino é estrategista de marketing e comunicação, com sólida experiência em branding, publicidade e transformação de negócios.

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