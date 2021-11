Como os restaurantes podem alavancar as vendas por meio do Instagram?

Por Fabricio Nunes

Todos os dias, as pessoas usam as redes sociais por infinitas razões. O Instagram, especificamente, possui mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo todo, sendo que o Brasil é o terceiro país com maior número de acessos, segundo um estudo recente realizado em parceria pelas empresas We Are Social e Hootsuite. Como se trata de uma plataforma totalmente imagética, ou seja, com imagens e pouco texto, as pessoas adoram postar e ver conteúdos — e isso também se enquadra nos posts relacionados à comida. Por isso, é tão importante que os bares e restaurantes não deixem de utilizá-la, já que ela vem ganhando cada vez mais espaço dentro do segmento food service.

Na verdade, não ter um perfil no Instagram pode trazer falta de visibilidade ao restaurante. Por outro lado, estar nesse ambiente e fazer o uso certo pode fazer com que o estabelecimento consiga alcançar e atrair novos clientes em potencial com o tempo, seja na loja física, seja no delivery. Com as melhorias constantes nessa rede social, está ficando cada vez mais fácil e prático conhecer o público-alvo, interagir e alavancar as vendas por meio da plataforma. Mas quais são as funcionalidades mais interessantes para o empresário explorar?

Hoje, por exemplo, já temos a integração da plataforma de delivery com o botão de ação “pedir refeição”, que possibilita ao cliente realizar o pedido de sua refeição diretamente do Instagram ou do Facebook do restaurante, sem precisar sair do ambiente da rede social. No Instagram é possível ainda a inserção de figurinha nos Stories, uma ação mais estratégica para compartilhamento e divulgação de promoções ou determinados produtos. É bom para o estabelecimento, que ganha mais recursos para o seu perfil, e para os clientes, que conseguem rapidamente fazer seus pedidos diretamente na rede. Além disso, o estabelecimento consegue ainda visualizar métricas de desempenho de seu cardápio e fazer campanhas de marketing mais inteligentes.

Falando em marketing, para obter sucesso com as estratégias no Instagram, o restaurante precisa prestar atenção em algumas funcionalidades da plataforma. É fundamental ter uma bio organizada, por exemplo, com informações como segmento, qualidades do restaurante, localização, link para um site ou cardápio digital. Isso porque, muitas pessoas, ao acessarem o Instagram de um restaurante, já buscam logo pelo cardápio.

Também é interessante criar hashtags que mencionem o nome do restaurante e incentivar os clientes a usá-la ao marcar o estabelecimento. Isso ajuda a controlar o conteúdo gerado pelos usuários, aumentar o engajamento e mostrar uma experiência única para os novos visitantes. Além da bio e das hashtags, existe uma outra obrigação para o perfil de um restaurantes, que são os destaques. Com eles, o cliente poderá ter em mãos o máximo de informações possíveis como horários, avaliações de cliente, equipe e o mais importante, o menu.

Outras ações para aumentar as vendas e atrair novos clientes a partir do marketing no Instagram são as promoções. Essa estratégia pode aumentar tanto o engajamento, porque ao se interessar pela oferta há chances dos seguidores comentarem na publicação, como também o alcance, uma vez que os clientes podem marcar um amigo no post. Além do conteúdo, é importante pensar na imagem e ter fotos boas. Pratos arrumados, decorados e limpos nas bordas são algumas das estratégias válidas.

A verdade é que focar em uma estratégia digital tirando o máximo proveito das ferramentas e funcionalidades que o Instagram disponibiliza é algo que todos os restaurantes devem fazer daqui em diante. Ao atuar de forma eficiente é possível tornar o canal em uma máquina de vendas, além de estreitar ainda mais o relacionamento com os clientes.

*Fabrício Nunes é Head de Marketing & Comms na Goomer, foodtech com a missão de apoiar bares e restaurantes em sua transformação digital

