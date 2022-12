Como o Novücard cresceu 400% e conquista 100 mil novos clientes ao mês

Por Bússola

Uma pesquisa realizada pela Akamai Technologies em parceria com a Cantarino Brasileiro, em outubro de 2022, revelou que cerca de 70% dos adultos brasileiros possuem contas tanto em algum banco tradicional quanto em um digital — um público que representava apenas 37% em 2020. O crescimento revelado na pesquisa pode surpreender alguns, mas não ao Novücard, um cartão de crédito voltado para os que querem ter uma vida financeira planejada. Com rápido crescimento desde o seu lançamento em versão beta em julho de 2022, o banco digital conquista 100 mil novos clientes ao mês, registrando um crescimento de 400% no ano.

A empresa foi criada em 2019 pelo americano Brad Liebmann, fundador e ex-CEO da Simply Business, corretora online de seguros empresariais do Reino Unido, e antigo vice-presidente sênior do Lehman Brothers, conhecido banco de investimento americano. Com o propósito de levar justiça financeira por meio de práticas justas, o Novücard foi inicialmente liberado para clientes ativos e com melhores colocações em sua lista de acesso antecipado. Na época, o produto já contava com uma lista de espera de mais de 200 mil clientes.

Com uma média de 3 mil novos clientes por dia, o Novücard finalizou sua lista de espera em outubro de 2022 e, desde então, liberou o acesso para os todos os interessados na proposta de sua ferramenta. “A demanda tem sido muito maior do que esperávamos, o que mostra que os brasileiros têm interesse em uma vida financeira planejada e que possa trazer bons frutos no longo prazo”, explica Brad Liebmann. “Nossa proposta foi criar um cartão de crédito único, com foco nas pessoas que já possuem alguma organização financeira, e que dê aos nossos clientes o controle de seus limites de crédito de uma forma planejada, além de oferecer vantagens significativas em relação aos cartões semelhantes”, afirma.

O cartão foi o primeiro no Brasil a oferecer limite de crédito dinâmico para que os clientes possam ajustar da melhor forma o controle de suas finanças pessoais. Desde o início de dezembro, os clientes Novücard que pagam as faturas integralmente e dentro do prazo, têm um real em aumento de limite de crédito, para cada R$ 100 gastos. “Ao incentivar o pagamento total da fatura todos os meses e acumular rendimentos, em vez de pagar taxas predatórias, ajudamos nossos clientes e suas famílias a construir um patrimônio”, diz o fundador.

Em vista da crescente procura pela solução, a empresa planeja encerrar o ano de 2023 com a marca de 2 milhões de usuários. “Os bons pagadores, pela primeira vez, verão o impacto de seu planejamento financeiro refletido automaticamente em seus limites de crédito. Isto mostra nosso comprometimento em incentivar e premiar nosso público planejado”, declara o especialista.

