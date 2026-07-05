Como liderar diferentes gerações?

Profissionais de diferentes gerações colaboram em ambiente de trabalho moderno e integrado ( Gorgev/Shutterstock)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 5 de julho de 2026 às 07h00.
Por Valéria Siqueira*
Durante muitos anos, empresas enxergaram as diferenças geracionais como um desafio a ser administrado. Hoje, as organizações mais inovadoras perceberam que elas podem ser uma poderosa fonte de vantagem competitiva.
Pela primeira vez, é comum encontrarmos até quatro ou cinco gerações trabalhando juntas. Cada uma delas foi moldada por contextos sociais, econômicos e tecnológicos diferentes, desenvolvendo formas distintas de aprender, comunicar, tomar decisões e enxergar o trabalho.
Quando a liderança interpreta essas diferenças como resistência ou falta de comprometimento, surgem conflitos, baixa colaboração e perda de talentos. Mas quando consegue compreendê-las e conectá-las, cria equipes mais fortes, criativas e preparadas para os desafios do mercado.
Uma geração compartilha condições sociais, culturais e econômicas que influenciam suas percepções e comportamentos. Logo, com mudanças cada vez mais rápidas no mundo, o intervalo que define esses grupos é cada vez menor.
Isso, aliado a uma expectativa de vida crescente e à aposentadoria adiada, faz do mercado de trabalho atual no Brasil o mais diverso em gerações.
Baby Boomers (geralmente considera-se de 1946 a 1964), Geração X (1965-1980), Millennials (1981-1996) e Geração Z (1997-2010) estão com mangas arregaçadas. E até os representantes da Geração Alpha (a partir de 2010) podem estar nas empresas, como aprendizes.
A liderança intergeracional não significa tratar cada geração de forma diferente, mas reconhecer que pessoas possuem experiências, expectativas e motivações distintas.
O papel do líder é construir pontes entre essas perspectivas, criando um ambiente em que todos possam contribuir com aquilo que têm de melhor.
Os profissionais mais experientes carregam conhecimento, visão estratégica, repertório e maturidade para lidar com cenários complexos.
Já as gerações mais jovens costumam trazer agilidade, facilidade com novas tecnologias, capacidade de adaptação e disposição para questionar modelos estabelecidos.
Quando essas competências se complementam, em vez de competirem entre si, a empresa ganha em inovação, produtividade e capacidade de resposta.
O maior erro das organizações é permitir que estereótipos substituam o diálogo. Nem todo profissional jovem busca apenas flexibilidade, assim como nem todo profissional sênior resiste às mudanças.
Liderar pessoas exige curiosidade para conhecer histórias individuais, não apenas rótulos geracionais.
Essa realidade exige uma mudança importante no perfil das lideranças. Mais do que especialistas técnicos, os líderes precisam desenvolver escuta ativa, inteligência emocional e comunicação adaptativa.
Liderar diferentes gerações significa traduzir expectativas, mediar conflitos, estimular a troca de conhecimentos e construir um propósito compartilhado.
Empresas que incentivam mentorias reversas, projetos colaborativos entre diferentes faixas etárias e uma cultura de aprendizado contínuo conseguem transformar a diversidade geracional em um diferencial competitivo.
O conhecimento passa a circular em duas direções: enquanto os mais experientes compartilham vivências e visão de negócio, os mais jovens aceleram a adoção de novas ferramentas, tecnologias e formas de pensar.
No fim, a verdadeira vantagem competitiva não está em contratar pessoas da mesma geração, mas em construir ambientes onde diferentes experiências se complementam.
Afinal, inovação não nasce da uniformidade. Ela surge quando perspectivas distintas encontram espaço para dialogar, aprender umas com as outras e construir soluções melhores.
A liderança do futuro não será aquela que eliminará as diferenças, mas a que conseguirá transformá-las em colaboração, aprendizado e resultados sustentáveis.
Porque, quando gerações trabalham juntas, o maior patrimônio da empresa deixa de ser apenas o conhecimento acumulado ou a velocidade da inovação. Passa a ser a capacidade de unir ambos em favor de um objetivo comum.
*Valéria Siqueira é especialista em desenvolvimento de líderes e gestão da cultura e fundadora da Let's Level